Detenidos por Tiroteo en Secundaria de Georgia

WINDER, Georgia, EE.UU. (AP) — El adolescente de 14 años sospechoso de realizar un tiroteo en que murieron cuatro personas en una secundaria de Georgia, seguirá detenido, al igual que su padre, después de sostener audiencias consecutivas la mañana del viernes en que los abogados de padre e hijo declinaron pedir su libertad bajo fianza.

En la audiencia de Colt Gray, al menor se le leyeron sus derechos junto con los cargos y castigos que enfrenta por el tiroteo en la escuela donde estudiaba.

Tras la audiencia, fue escoltado fuera de la sala con grilletes en las muñecas y en los tobillos, vistiendo pantalones caqui y una playera verde. El juez volvió a llamar a Colt Gray a la sala del tribunal para corregir una declaración errónea hecha previamente, según la cual sus delitos podrían castigarse con la muerte. Dado que es menor de edad, la pena máxima que enfrentará es cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El juez también programó una nueva audiencia para el 4 de diciembre.

Poco después, su padre, Colin Gray, fue presentado ante el tribunal. El hombre de 54 años fue acusado el jueves en relación con el tiroteo por permitir que su hijo poseyera un arma. Nueve personas resultaron heridas en el ataque del miércoles en la secundaria Apalachee de Winder, en las afueras de Atlanta.

Colin Gray, que en la audiencia del viernes vestía un uniforme carcelario con rayas grises, respondió las preguntas con una voz ronca que apenas se oía, mencionando su edad y diciendo que terminó el 11mo grado y obtuvo un diploma de equivalencia de educación secundaria.

Unas 50 personas acudieron a la sala para las audiencias, además de miembros de los medios de comunicación y policías del condado. Algunos familiares de las víctimas que se hallaban en la primera fila se abrazaban entre sí, y una mujer apretaba un animal de peluche. Antes de las audiencias en la sala del tribunal del condado Barrow, los trabajadores colocaron cajas con pañuelos desechables en las bancas de la sala.

Según las órdenes de arresto obtenidas por The Associated Press, Colt Gray está acusado de usar "un fusil negro semiautomático estilo AR-15" para matar a dos estudiantes y dos maestros de la escuela. Las autoridades no han presentado ningún motivo ni han explicado cómo obtuvo el arma ni cómo la introdujo a la secundaria.

Colin Gray fue acusado de homicidio involuntario y homicidio en segundo grado en relación con el tiroteo, señaló Chris Hosey, director de la Oficina de Investigación de Georgia.

"Sus cargos están directamente relacionados con los actos de su hijo y con permitirle tener un arma", dijo Hosey.

Este es el ejemplo más reciente en que la fiscalía hace responsables a los padres por los actos de sus hijos en tiroteos escolares. En abril, Jennifer y James Crumbley fueron los primeros padres en ser condenados por un tiroteo masivo ocurrido en una escuela. Fueron sentenciados a al menos 10 años de prisión por no guardar con seguridad un arma de fuego en su casa y mostrar indiferencia ante los signos de deterioro de la salud mental de su hijo antes que matara a cuatro estudiantes en 2001.

El tiroteo de Georgia también renovó el debate sobre las leyes de almacenamiento seguro de armas de fuego y ha hecho que los padres se pregunten cómo hablar con sus hijos sobre los tiroteos escolares y el trauma.

Las audiencias matutinas para el padre y el hijo se llevaron a cabo al tiempo que la policía de Dunwoody, suburbio en Atlanta, indicó en un comunicado que escuelas de la zona y en todo el país han recibido amenazas de agresiones luego del tiroteo en la secundaria Apalachee,. La Oficina de Investigación de Georgia también señaló que esta semana se han hecho numerosas amenazas a escuelas de todo el estado.