Tormenta de octubre azota California con lluvias intensas y evacuaciones en Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — Una inusual tormenta de octubre llegó a California el martes y amenazó con azotar con fuertes lluvias, vientos intensos y posibles aludes de tierra a vecindarios de Los Ángeles afectados por incendios forestales. Se emitieron algunas órdenes de evacuación para viviendas.

Las lluvias torrenciales se desplazaban por el área en las primeras horas del martes. Algunos conductores vieron derrapar a sus autos y se reportaron accidentes en carreteras inundadas.

Había una alerta de inundación repentina en efecto para parte del condado Santa Bárbara, donde la policía emitió una orden de mantenerse a cobijo para un área que experimentó un incendio forestal el año pasado y fue objeto de flujo de escombros.

Las cantidades de lluvia para la mañana del martes variaban desde menos de 1,3 centímetros (0,5 pulgadas) en el condado de Los Ángeles hasta aproximadamente 3,8 centímetros (1,5 pulgadas) en el condado de San Luis Obispo, según el servicio meteorológico.

"Estamos muy preocupados por el clima", dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, durante una conferencia de prensa el lunes por la noche, explicando que los equipos de respuesta, rescatistas y helicópteros estaban listos para desplegarse.

Las evacuaciones afectaban a unos 115 hogares, principalmente en Pacific Palisades y Mandeville Canyon, ambos afectados en enero por un enorme incendio en el que murieron más de 30 personas y más de 17.000 hogares y edificios del condado Los Ángeles quedaron destruidos. Los incendios forestales pueden hacer que las laderas queden sin vegetación que mantenga la tierra en su lugar, lo que facilita que el terreno se afloje durante las tormentas.

Bass y otros funcionarios advirtieron a los residentes de toda la región que se mantuvieran alerta y permanecieran en interiores. Se esperaba que lo peor llegara más tarde el martes por la mañana y continuara durante la tarde, y más de 16.000 personas se habían quedado sin electricidad para el lunes por la noche, según PowerOutage.us.

La tormenta podría dejar hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en algunos lugares, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles, que lo describió como un "sistema de tormenta raro y muy potente".

Ariel Cohen, meteorólogo a cargo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles, dijo que la tormenta podría incluso provocar un par de tornados, y uno de los principales desafíos es su imprevisibilidad.

"La naturaleza de este sistema es tal que no podemos estar seguros de exactamente cuándo y dónde estos impactos golpearán, los detalles exactos hasta justo antes de que ocurran en el mejor de los casos", señaló.

Patrullas en marcha y cierres anunciados debido a la tormenta

Equipos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles habían comenzado a patrullar el área el lunes por la noche y una sección de la Ruta Estatal 27, comenzando en la Pacific Coast Highway, fue cerrada en preparación para la tormenta, dijo en las redes sociales el Departamento de Transporte de California, conocido como Caltrans.

El servicio meteorológico también advirtió sobre vientos fuertes que podrían derribar árboles y líneas eléctricas.

Al norte, se esperaba hasta un metro (3 pies) de nieve en las montañas para varias partes de la Sierra Nevada. El área de esquí de Mammoth Mountain informó que estaba nevando el martes por la mañana.

Las fuertes lluvias ya habían comenzado a caer el lunes por la noche en gran parte del norte de California, provocando algunas inundaciones urbanas alrededor del área de la bahía de San Francisco.

El restaurante Gladstones, ubicado a lo largo de la Pacific Coast Highway, dijo que cerraría el martes en anticipación a las fuertes lluvias. El establecimiento de Pacific Palisades está ubicado en una intersección que ha experimentado un fuerte flujo de escombros en lluvias pasadas.

En febrero, las lluvias torrenciales provocaron flujos de escombros y deslizamientos de tierra en varios vecindarios incendiados por los fuegos de enero. En la comunidad de Sierra Madre, cerca del sitio del incendio Eaton, un torrente de agua, escombros y rocas descendió de la montaña, atrapando autos en el lodo y dañando varios garajes de viviendas. Una parte de la autopista de la Costa del Pacífico cerca de Pacific Palisades quedó sumergida en al menos 3 pies de lodo, y un rápido flujo de escombros arrastró al océano un vehículo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Las preocupaciones sobre los flujos de escombros después de los incendios han sido especialmente altas desde 2018, cuando la ciudad de Montecito, al norte de Los Ángeles, fue devastada por deslizamientos de tierra después de que un aguacero golpeara las laderas de las montañas quemadas por un gran incendio. Cientos de hogares fueron dañados y 23 personas murieron.

Alaska y Arizona, entre las partes de EEUU afectadas por el mal tiempo

En otras partes de Estados Unidos, el tifón Halong llevó vientos con fuerza de huracán y devastadoras marejadas y aguas de inundación que arrasaron algunas viviendas en Alaska durante el fin de semana. Una persona murió y dos estaban desaparecidas en el oeste de Alaska el lunes, mientras que más de 50 personas habían sido rescatadas, algunas de los tejados.

Los funcionarios advirtieron sobre un largo camino hacia la recuperación y la necesidad de apoyo continuo para las comunidades más afectadas con el invierno a la vuelta de la esquina.

En Tempe, Arizona, una ráfaga y tormenta eléctrica el lunes dejó caer alrededor de 1,3 centímetros (0.5 pulgadas) de lluvia en diez minutos, según el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta causó daños significativos, como árboles arrancados de raíz que cayeron sobre vehículos y edificios, o quedaron en calles y aceras. Un complejo de negocios vio su tejado arrancado, y miles de hogares se quedaron sin electricidad.