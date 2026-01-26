Tormenta polar en EU deja hasta el momento 18 muertos
Las consecuencias fatales de la tormenta polar en Estados Unidos se hacen evidentes con 18 muertes confirmadas.
WASHINGTON, EU, enero 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El número de muertos por la tormenta invernal que azotó Estados Unidos ha ascendido al menos a 18, según la cadena ABC News.
En Frisco, cerca de Dallas, Texas, una joven de 16 años murió en un accidente de trineo, según la policía local. En la zona de Austin, una persona fue encontrada muerta en el estacionamiento de una gasolinera abandonada, aparentemente por hipotermia.
En Arkansas, un joven de 17 años murió tras ser remolcado por un vehículo todoterreno a través de la nieve y chocar contra un árbol. En el condado de Lehigh, Pensilvania, tres personas murieron mientras paleaban nieve, mientras que cinco personas fallecieron en la ciudad de Nueva York.
En Massachusetts, una mujer murió tras ser atropellada por una máquina quitanieves que iba marcha atrás en un estacionamiento. Se reportaron tres muertes en Tennessee, dos en Luisiana y una en Kansas.
