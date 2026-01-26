logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormenta polar en EU deja hasta el momento 18 muertos

Las consecuencias fatales de la tormenta polar en Estados Unidos se hacen evidentes con 18 muertes confirmadas.

Por El Universal

Enero 26, 2026 04:28 p.m.
A
Tormenta polar en EU deja hasta el momento 18 muertos

WASHINGTON, EU, enero 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El número de muertos por la tormenta invernal que azotó Estados Unidos ha ascendido al menos a 18, según la cadena ABC News.

En Frisco, cerca de Dallas, Texas, una joven de 16 años murió en un accidente de trineo, según la policía local. En la zona de Austin, una persona fue encontrada muerta en el estacionamiento de una gasolinera abandonada, aparentemente por hipotermia.

En Arkansas, un joven de 17 años murió tras ser remolcado por un vehículo todoterreno a través de la nieve y chocar contra un árbol. En el condado de Lehigh, Pensilvania, tres personas murieron mientras paleaban nieve, mientras que cinco personas fallecieron en la ciudad de Nueva York.

En Massachusetts, una mujer murió tras ser atropellada por una máquina quitanieves que iba marcha atrás en un estacionamiento. Se reportaron tres muertes en Tennessee, dos en Luisiana y una en Kansas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta polar en EU deja hasta el momento 18 muertos
Tormenta polar en EU deja hasta el momento 18 muertos

Tormenta polar en EU deja hasta el momento 18 muertos

SLP

El Universal

Las consecuencias fatales de la tormenta polar en Estados Unidos se hacen evidentes con 18 muertes confirmadas.

Trump prepara retirada de ICE y envía jefe fronterizo a Minnesota
Trump prepara retirada de ICE y envía jefe fronterizo a Minnesota

Trump prepara retirada de ICE y envía jefe fronterizo a Minnesota

SLP

El Universal

Tom Homan, conocido por postura dura, será clave en estrategia de Trump

Acuerdo de la UE: embargo al gas ruso en camino a independencia energética
Acuerdo de la UE: embargo al gas ruso en camino a independencia energética

Acuerdo de la UE: embargo al gas ruso en camino a independencia energética

SLP

El Universal

La Unión Europea avanza hacia independencia energética al acordar embargo al gas ruso

Virus Nipah en India: cinco casos activan protocolos de salud
Virus Nipah en India: cinco casos activan protocolos de salud

Virus Nipah en India: cinco casos activan protocolos de salud

SLP

El Universal

La Organización Mundial de la Salud considera prioritaria la situación en India.