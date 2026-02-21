Tortugas gigantes vuelven a Galápagos

Isla Floreana, Ecu.- Hace cerca de 150 años, un grupo de hombres se llevó los últimos ejemplares de tortugas gigantes que habitaban la isla Floreana, parte del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Ayer fueron liberados decenas de quelonios juveniles para repoblar ese ecosistema.

Los 158 animales recién llegados, de entre 8 y 13 años, empezaron a caminar en su nuevo hábitat, al que con el paso de los años se encargarán de rediseñar ecológicamente. Su liberación coincidió con las primeras lluvias.

"Tienen el tamaño suficiente para ser liberadas y se pueden defender de los animales introducidos" como ratas y gatos, dijo a The Associated Press Fredy Villalba, un cargo del centro de crianza de tortugas terrestres del Parque Nacional Galápagos. "Se han escogido los mejores ejemplares con el mejor linaje para que vivan en esta isla", destacó.

Hace dos siglos, Floreana estaba habitada por cerca de 20.000 tortugas gigantes, pero la acción de los balleneros, un incendio y la incesante explotación humana las hicieron desaparecer

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las tortugas reintroducidas en Floreana compartirán el territorio con cerca de 200 personas, flamencos, iguanas, pingüinos, gaviotas y halcones, pero también con especies vegetales y animales como ratas, gatos, cerdos y burros, estos últimos introducidos por el hombre y eventuales amenazas para los nuevos habitantes.