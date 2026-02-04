Tragedia en el mar Egeo: Colisión de lancha con migrantes deja 15 fallecidos

ATENAS (AP) — Barcos y un helicóptero de la Guardia Costera de Grecia buscaban el miércoles posibles desaparecidos frente a la isla Quíos, en el mar Egeo, tras una colisión nocturna entre un bote patrulla y una lancha rápida con migrantes a bordo que dejó al menos 15 fallecidos y más de dos docenas de heridos.

El personal médico en la isla griega de Quíos habló el miércoles de los frenéticos esfuerzos por identificar a los padres de los niños heridos después de la colisión nocturna.

Según la Guardia Costera, los primeros datos indicaban que la mayoría de los que iban a bordo de la lancha rápida eran afganos, mientras que una persona fue identificada como marroquí. Veinticuatro personas, entre las que había 11 menores, resultaron heridas y fueron hospitalizadas en Quíos.

Las autoridades ordenaron el arresto del hombre marroquí que estaba entre los heridos bajo sospecha de tráfico de migrantes.

Los cadáveres de 11 hombres y tres mujeres fueron recuperados en el mar poco después del incidente, y otra mujer falleció más tarde en un hospital, explicaron las autoridades.

Los sobrevivientes

Imágenes de video nocturnas desde un muelle en Quíos mostraban a personas heridas siendo desembarcadas de un barco y llevadas a vehículos de la Guardia Costera que esperaban, con sus luces azules parpadeando. Un niño se arrodilla junto a alguien en el suelo envuelto en una manta de emergencia de aluminio, aferrándose con un brazo extendido y resistiéndose a ser llevado antes de que finalmente lo suban a un coche que espera, cojeando.

Los médicos del hospital dijeron a los medios locales el miércoles que las lesiones eran principalmente fracturas, golpes abdominales y lesiones en la cabeza, mientras que tres personas estaban en estado grave en la unidad de cuidados intensivos. Dos embarazadas tuvieron abortos espontáneos.

"En el lado pediátrico, un problema que tuvimos fue encontrar a los padres", dijo el pediatra Kirykas Zannikos, haciendo una pausa para recomponerse mientras su voz se quebraba y trataba de contener las lágrimas. Los niños tienen entre 1 y 15 años. Algunos padres fueron localizados entre los heridos el miércoles, dijo, incluida una madre que estaba en cuidados intensivos.

Olympia Kouvara, representante del personal del hospital, describió el caso de un bebé que se aferró a los brazos de un trabajador médico mientras el personal intentaba localizar a los padres. A pesar de los temores de que estuvieran entre los muertos, más tarde se identificó a la madre del niño como una de las pacientes del ala quirúrgica.

"Hay momentos como estos en los que también nos derrumbamos", dijo Kouvara al sitio web de noticias local Politischios.

Los médicos dijeron que todo el personal del hospital, incluido el personal administrativo, acudió al hospital el martes por la noche para ofrecerse como voluntarios mientras los que estaban de servicio batallaban con la repentina afluencia de heridos y muertos.

"Nuestro dolor por la pérdida de 15 vidas humanas en Quíos es indescriptible", afirmó el ministro de Asuntos Marítimos, Vassilis Kikilias, que es el responsable de los guardacostas. "Los contrabandistas y traficantes de hoy en día son los enemigos del país. Ponen en peligro mortal la vida de personas, tanto de esos desafortunados como de los miembros de la Guardia Costera".

Las autoridades investigarán el incidente "con transparencia y profesionalismo", añadió Kikilias.

El presidente griego Constantine Tassoulas expresó su dolor por la pérdida de vidas, diciendo que "el apoyo del Estado griego será inquebrantable" para los sobrevivientes.

Los detalles exactos de lo ocurrido no estaban claros. La Guardia Costera dijo en un comunicado el miércoles que una de sus patrulleras se topó con la lancha rápida el martes por la noche mientras se dirigía hacia Quíos sin las luces de navegación encendidas. La lancha no se frenó a pesar de las señales sonoras y visuales de los guardacostas y cambió de dirección, colisionando con la patrullera y volcando, de acuerdo con la nota.

Las fotos publicadas por la Guardia Costera mostraban indicios de abrasión en el lado derecho de su embarcación. La versión de los guardacostas no pudo verificarse de forma independiente.

Grecia es un importante punto de entrada a la Unión Europea para quienes huyen de los conflictos y la pobreza en Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes con víctimas mortales son habituales.

Muchos se embarcan en la corta, pero a menudo peligrosa, travesía marítima desde la costa turca hasta las cercanas islas griegas, en la parte oriental del Egeo, normalmente en lanchas neumáticas sobrecargadas. Otros recurren a embarcaciones de alta velocidad pilotadas por traficantes que los dejan en una de las islas y regresan a Turquía. Pero el aumento de las patrullas y las acusaciones de devoluciones rápidas —deportaciones sumarias que no dejan tiempo a presentar solicitudes de asilo— por parte de las autoridades griegas han reducido los intentos de cruce.

"Permítanme enfatizar algo que no podemos enfatizar lo suficiente. Cada vida perdida en el mar es una tragedia", dijo el portavoz de la UE, Markus Lammert. "En manos de los contrabandistas, demasiadas personas arriesgan sus vidas y pierden sus vidas, y esto es exactamente lo que estamos trabajando para prevenir".

En diciembre, el bloque trabajó en la reforma de su sistema de migración, incluyendo la agilización de las deportaciones y el aumento de las detenciones.

Los socios del bloque llevan tiempo inmersos en un intenso debate sobre la migración. Desde el repunte en el número de solicitantes de asilo y otros migrantes registrado en Europa hace una década, el debate público ha cambiado y los partidos de ultraderecha se han hecho hueco en el espectro político. Las políticas migratorias de Bruselas se han endurecido y la cifra de solicitantes de asilo se ha reducido desde niveles récord.