Tres años y medio de cárcel para un joven actor ruso por agredir a un policía

El joven actor ruso Pável Ustínov, fue condenado hoy a tres y medio de cárcel acusado de agredir a un guardia nacional durante las protestas antigubernamentales del pasado 3 de agosto.



El Tribunal Tverskói de Moscú condenó a Ustínov por dislocar un hombro a un miembro de la Guardia Nacional que intentaba detenerle en pleno centro de la capital rusa cuando profería insultos contra las autoridades, según informan agencias locales.



Ustínov, de 24 años, insiste en su inocencia y mantiene que no participó en la manifestación y que estaba esperando a un amigo en la plaza Pushkin cuando se le aproximó la policía.



"Recurriremos. El tribunal no estudió una serie de pruebas que les presentamos ... y se negó a incluir en el caso el vídeo en el que se ve que Ustínov no participaba en la acción de protesta del 3 de agosto y fue detenido por error", señaló el abogado del actor, Pável Cheshkov, a la prensa tras dictarse el fallo.



En dicho vídeo, difundido hoy por varios medios rusos, se ve cómo un grupo de media docena de policías antidisturbios se abalanza sobre el joven, que se encontraba parado en la plaza.



Cuando uno de los policías intenta maniatar al actor, éste intenta fajarse y liberarse, pero es tirado al suelo y reducido por el resto de efectivos de las fuerzas del orden.



El policía, que sufrió tanto daños morales como físicos, de acuerdo con el fallo, estuvo ingresado veinte días en un hospital debido a la lesión.



El actor Konstantín Raikin, director del teatro moscovita Satirikón y de la Escuela Superior de Artes Escénicas, salió en defensa del condenado, que cursó estudios en dicha institución académica.



"Para mí su inocencia es completamente evidente. No lo entiendo, estoy indignado. Una persona inocente debe pasar en la cárcel tres años y medio, ya que alguien la tomó con él ... esto es una injusticia criminal. Por eso, voy a luchar, pero no yo solo, luchará toda la escuela", afirmó.



También intercedió por él el dirigente opositor Iliá Yashin, que tildó de "monstruoso" el veredicto, mientras la organización de derechos humanos Memorial lo calificó de preso político.



Ustínov, que sirvió en las filas de la Guardia Nacional durante el Mundial de fútbol de Rusia, participó en la serie de televisión "Pasajero" dirigida por Fiódor Bondarchuk.