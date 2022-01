Tres países enviarán a Ucrania armas fabricadas en EEUU

Las naciones bálticas de Estonia, Letonia y Lituania enviarán armas antitanques y antiaéreas hechas en Estados Unidos a Ucrania, en una medida que Washington dice apoyar plenamente en medio de crecientes tensiones con Rusia.

El secretario de Estado Antony Blinken tuiteó el sábado que Washington saluda a esas tres naciones —antes miembros de la Unión Soviética y hoy integrantes de la OTAN— "por su apoyo firme a Ucrania".

"He autorizado y he mandado que se hagan de manera expedita —y nosotros apoyamos totalmente— estas transferencias de equipos defensivos que los miembros de la OTAN Estonia, Letonia y Lituania están entregando a Ucrania para aumentar sus capacidades defensivas ante la agresión irresponsable y no provocada de Rusia", expresó Blinken en otro tuit.

Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, calificó días atrás la entrega de armas a Ucrania por parte de países occidentales como sumamente peligrosa y que "nada hacen para reducir las tensiones".

Rusia ha concentrado decenas de miles de soldados en su frontera con Ucrania, provocando temores de una invasión inminente. La OTAN ha rechazado las demandas rusas de que prometa jamás integrar a Ucrania como miembro, que no coloque armas cerca de la frontera con Rusia y que retirará sus fuerzas de Europa oriental y central.

Una reunión el viernes entre Blinken y el canciller ruso Serguei Lavrov para tratar de lograr algún avance concluyó sin acuerdo alguno.

En un comunicado conjunto divulgado la noche del viernes, los ministros de Defensa de tres países bálticos dijeron estar unidos en su "compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania ante la continua agresión rusa".

Indicaron que Estonia dará a Ucrania sistemas antitanque tipo mientras Letonia y Lituania proveerá misiles antiaéreos Stinger y otros equipos.

"Hoy Ucrania está a la vanguardia de separar a Europa del conflicto militar con Rusia. Seamos honestos: La guerra en Ucrania está en curso y es importante apoyar a Ucrania de toda manera posible para que pueda resistir a la agresión", declaró el ministro de defensa de Estonia Kalle Laanet.

No quedó claro de momento cuándo serán enviadas las armas a Ucrania.

Por otra parte, Estonia ha solicitado a Alemania autorización para darle a Ucrania lanzadores de obuses howitzer de fabricación soviética que antes eran de Alemania Oriental. Estonia le compró los howitzers a Finlandia, que no es parte de la OTAN y que a su vez se los había comprado Alemania en la década de 1990.