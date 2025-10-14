Tres policías italianos mueren en explosión durante desalojo en Verona

MILÁN (AP) — Tres miembros de la policía militarizada italiana murieron y otros 13 carabinieri y agentes de policía resultaron heridos en una explosión mientras las fuerzas del orden llevaban a cabo un desalojo cerca de la ciudad de Verona, en el noreste de Italia, la madrugada del martes, según informaron las autoridades.

Un hermano y una hermana de unos 60 años fueron detenidos en la explosión en el pueblo de Castel d´Azzano, 10 kilómetros al suroeste de Verona, mientras que un tercer hermano escapó, según informó la policía.

"Mientras nuestros carabinieri cumplían una orden judicial, fueron alcanzados por una explosión intencionada de un tanque de gas", afirmó el comandante de los Carabinieri de Verona, el coronel Claudio Pagano, a Sky TG24. Lo calificó como un acto "absolutamente loco".

El gobernador regional, Luca Zaia, informó a Sky TG24 que la casa de dos pisos estaba llena con gas y la explosión se produjo cuando las autoridades abrieron la puerta.

Era la segunda vez que las autoridades intentaban desalojar a los hermanos, quienes habían ocupado la estructura abandonada hace aproximadamente un año. Otro intento de desalojo fue frustrado el año pasado cuando los hermanos amenazaron con volar la casa, señaló Zaia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el ministro de Defensa, Guido Crosetto, expresaron sus condolencias por las muertes de los carabinieri, parte de una fuerza policial nacional militarizada que desempeña un papel central en la aplicación de la ley en Italia.