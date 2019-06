Tribunal de Moscú decreta arresto domiciliario para periodista Golunov

MOSCÚ (EFE).- El periodista ruso Iván Golunov, conocido por sus artículos de denuncia de la corrupción y detenido desde el pasado viernes por supuesto tráfico de drogas, fue condenado hoy a arresto domiciliario por el tribunal del distrito Nikúlinski de la capital rusa.



De tal modo, el tribunal no satisfizo la solicitud de la Fiscalía y la instrucción, que pedían dos meses de arresto para el acusado.



Golunov estará bajo arresto domiciliario hasta el próximo 7 de agosto y fue liberado en la sala de lo penal.



Durante el proceso, el tribunal se negó a darle a Golunov y a su defensa tiempo adicional para prepararse para la sesión, puesto que consideró que tuvieron suficiente "para estudiar los materiales del caso y cotejar posiciones con su cliente", según la agencia rusa Interfax.



Por su parte, el fiscal apoyó la solicitud de arresto formulada por la instrucción, al afirmar que el acusado consumía drogas.



La defensa presentó más de diez avales positivos de reconocidos periodistas y directores de medios de prensa que afirmaron que el detenido jamás fue visto consumiendo drogas y prácticamente no bebía alcohol, ya que padece de enfermedades crónicas.



Sus abogados solicitaron al tribunal estudiar la posibilidad de imponerle al imputado la medida cautelar de arresto domiciliario.



Golunov negó que hubiese consumido drogas en su vida, se declaró inocente y dispuesto a cooperar con la investigación a la espera del juicio.



Esta mañana el tribunal presentó al Golunov el cargo formal de intento de tráfico de sustancias estupefacientes, al señalar que durante un registro de su mochila practicado el pasado jueves se detectaron y requisaron dos paquetes con N-metilefedrona con una masa total de 3,65 gramos, y en su vivienda una sustancia que contenía cocaína, de 5,42 gramos.



El propio periodista negó ser culpable y aseguró que la droga encontrada no le pertenecía,. sino que le ha sido colocada durante la detención.



Más de un centenar de personas, muchas de ellas representantes de medios de comunicación, protestan desde la víspera en Moscú contra su detención.



En horas de la tarde, el detenido se sintió mal y tuvo que ser llevado a un hospital por un probable diagnóstico de conmoción cerebral y fracturas en las costillas durante la detención, que no fue confirmado.



No así las huellas de golpes: un rasponazo en la espalda y un hematoma junto al ojo.



El arresto del periodista fue criticado este viernes por Amnistía Internacional (AI) y la Unión de Periodistas de Rusia.



Según AI, el caso de Golunov "despierta gran preocupación y parece un método de presión sobre los medios independientes de Rusia".



La Defensora del Pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, expresó su disposición a dirigirse a las autoridades en caso de que se presente una solicitud de parte del periodista o de su abogado, y el jefe del Consejo de Derechos Humanos adjunto a la presidencia rusa defendió el derecho de los piquetes de protesta en apoyo al detenido. EFE