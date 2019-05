Trudeau acusa a China de intentar "hacer las cosas a su manera" en el mundo

"China está haciendo movimientos más enérgicos que los que había realizado hasta ahora, intentando hacer las cosas a su manera en el escenario internacional. Y los países occidentales y las democracias de todo el mundo están uniéndose para señalar que esto no es algo que vamos a seguir permitiendo", dijo Trudeau.



En una rueda de prensa el primer ministro agregó que seguirá los contactos con Pekín para obtener la liberación de dos canadienses detenidos desde diciembre pasado por las autoridades chinas, en lo que se considera como una represalia por el arresto en Canadá, a petición de EE.UU., de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou.



"Vamos a seguir tratando a nivel diplomático con China para asegurar que los canadienses sean tratados tan bien como sea posible -dijo Trudeau-. Y principalmente lograr que sean liberados los canadienses que han sido detenidos de forma arbitraria por razones políticas".



Trudeau se refería al exdiplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor, ambos arrestados en el país asiático poco después de que Canadá detuviese el 1 de diciembre de 2018 a Meng.



La hija del fundador de Huawei fue apresada a petición de EE.UU., que quiere su extradición porque la acusa de fraude para evadir las sanciones económicas impuestas por Washington a Irán.



La detención de Meng ha provocado una de las mayores crisis diplomáticas en la historia de las relaciones entre Canadá y China y se enmarca en la disputa comercial que Estados Unidos mantiene con Pekín y, en particular, con el gigante de las telecomunicaciones chino Huawei.



Precisamente hoy, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, confirmó que una delegación de parlamentarios canadienses, de la llamada Asociación Legislativa Canadá-China, se encuentra en el Estado asiático para presionar para la liberación de Kovrig y Spavor.



Entre los diputados de la misión se encuentra el secretario parlamentario de Freeland, el diputado Rob Oliphant: Su presencia permitirá "a los chinos a oír directamente de nosotros", explicó la ministra en declaraciones a la radiotelevisión pública canadiense, CBC.



Freeland indicó que ha intentado reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, y que hasta el momento Trudeau no ha hablado con el presidente chino, Xi Jinping.



"La práctica de China parece ser evitar reuniones de alto nivel", lamentó Freeland, quien subrayó que "está muy claro que es un momento muy difícil en la relación entre Canadá y China".