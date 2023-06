Trump amenaza con nombrar fiscal para "perseguir" a Biden

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Donald Trump, quien este martes debe comparecer en una corte federal en Miami, acusado de haberse quedado con documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca, amenazó este lunes con nombrar un fiscal para "perseguir" al actual mandatario, Joe Biden.

En su red social, Truth Social, Trump dijo que si gana las elecciones presidenciales de 2024, y "ahora que el 'sello' está roto... nombraré un verdadero fiscal especial para perseguir al presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos, a la familia criminal Biden completa y a todos los demás involucrados en la destrucción de nuestras elecciones, fronteras y el país mismo".

A fines de mayo, la revista Rolling Stone informó que Trump estaba tratando de obtener los nombres de las personas en el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que han estado trabajando en las investigaciones federales sobre sus acciones, para poder despedirlos si regresa a la Casa Blanca.

Trump se enfrenta a 37 cargos, entre ellos "retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional", "obstrucción a la justicia" y "falso testimonio" por el caso de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca cuando dejó la presidencia. Él alega que los documentos no eran clasificados y que tenía todo el derecho de llevárselos, que no hizo "nada malo".

En las cajas de documentos que conservó (algunos de ellos almacenados en un cuarto de baño) figuran secretos nucleares, según el acta de acusación de 44 páginas revelada el viernes.

Violar las leyes de seguridad nacional "pone a nuestro país en peligro", dijo el fiscal especial Jack Smith, quien supervisó la investigación durante meses.

El magnate inmobiliario de 76 años se considera víctima de una "cacería de brujas" destinada a obstruir su candidatura presidencial y apunta el dedo acusador contra "la izquierda radical".

Por el momento los republicanos cierran filas en torno a él, pero algunas personalidades se han declarado sorprendidas por el contenido de los documentos.

Entre ellas su exministro de Justicia Bill Barr, que se ha convertido en uno de sus detractores. El domingo dijo estar impactado por "el grado de sensibilidad de estos documentos y por cuántos había".

Señaló, en declaraciones a Fox News, que "si solo la mitad de esto es cierto, entonces (él) está quemado. Es una acusación muy detallada, y es muy, muy condenatoria":

Es la primera vez que un expresidente estadounidense es inculpado a nivel federal. Pero Trump ya ha sido inculpado por fraudes contables por la justicia del estado de Nueva York, debido a un pago realizado antes de las elecciones presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz de películas X que dice que fue su amante.

El lunes por la mañana Trump dijo que se disponía a ir a Miami, donde comparecerá el martes a las 15:00, hora local. Según una de sus abogadas, se declarará no culpable.