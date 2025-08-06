Trump anuncia arancel del 100% a chips de computadora

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump indicó que impondrá un arancel del 100% a los circuitos integrados de computadora, lo que probablemente provocará un aumento en el costo de los electrónicos, los automóviles, los electrodomésticos y otros bienes considerados esenciales para la era digital.

"Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores", declaró Trump en el Despacho Oval mientras se reunía con el director general de Apple, Tim Cook. "Pero si estás fabricando en Estados Unidos, no hay cargo".

El presidente republicano señaló que las empresas que fabrican chips de computadora en Estados Unidos estarían exentas del impuesto de importación. Durante la pandemia de COVID-19, una escasez de circuitos integrados de cómputo provocó un aumento en el precio de los automóviles y contribuyó a un incremento general de la inflación.

Solicitudes de consultas enviadas a los fabricantes de chips Nvidia e Intel no fueron respondidas de momento.

La demanda de chips de computadora ha estado aumentando en todo el mundo, con un incremento en las ventas del 19,6% en el año que terminó en junio, según la organización World Semiconductor Trade Statistics.

Las amenazas de aranceles de Trump marcan una ruptura significativa con los planes existentes para revitalizar la producción de circuitos integrados de cómputo en Estados Unidos. Él está eligiendo un enfoque que favorece el proverbial palo y la zanahoria para incentivar la producción. En esencia, el presidente apuesta a que los costos más altos de los chips obligarían a la mayoría de las empresas a abrir fábricas en el país, a pesar del riesgo de que los aranceles puedan reducir las ganancias corporativas y provocar aumentos en los precios de teléfonos móviles, televisores y refrigeradores.

En contraste, la ley bipartidista CHIPS y Ciencia, promulgada en 2022 por el entonces presidente Joe Biden, proporcionó más de 50,000 millones de dólares para apoyar nuevas plantas de chips de computadora, financiar investigaciones y capacitar a trabajadores para la industria. El objetivo de combinar apoyo financiero, créditos fiscales y otros incentivos económicos era atraer inversión privada, una estrategia a la que Trump se ha opuesto sonoramente.