Trump anuncia el alto al fuego

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que la “guerra de 12 días” entre Israel e Irán va a concluir con un alto al fuego, presentando el anuncio como una validación de su apuesta estratégica de ordenar un devastador ataque aéreo por parte de Estados Unidos el fin de semana a tres sitios nucleares iraníes.

“Ha sido acordado completamente por Israel e Irán y entre ellos que habrá un alto al fuego completo y total”, publicó Trump en redes sociales. Hasta el momento ninguno de los dos países ha emitido una respuesta sobre el alto al fuego, y los términos del acuerdo anunciado no estaban claros.

“Hasta ahora, no hay ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares”, escribió por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una publicación en la plataforma social X. “Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”.

Su mensaje fue publicado a las 4:16 a.m., hora de Teherán. “La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”, añadió.

Nunca tímido para sugerir que merece el premio Nobel de la Paz, Trump incluso le dio al conflicto entre Israel e Irán el nombre de la “guerra de los 12 días”, un título que parecía hacer referencia a la “Guerra de los Seis Días” de 1967, en la que Israel combatió a un grupo de países árabes, incluidos Egipto, Jordania y Siria.

“¡Esta es una guerra que podría haberse extendido por años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo, y nunca lo hará!”, manifestó Trump.

Ataque a Qatar

El anuncio del alto al fuego ocurrió después de que Teherán intentara tomar represalias por la ofensiva de Estados Unidos, lanzando un ataque con misiles a una importante instalación militar estadounidense en Qatar. Trump agradeció por separado al gobierno iraní en redes sociales por darle a Washington y sus aliados un “aviso anticipado” de la represalia.

El presidente expresó su esperanza de que Teherán —con su represalia por el bombardeo estadounidense a tres instalaciones nucleares clave iraníes— haya “sacado todo de su ‘sistema’”, y que el momento conduzca a una distensión en la guerra entre Israel e Irán.

“Me complace informar que no hubo estadounidenses heridos, y que prácticamente no se causaron daños”, manifestó Trump en redes sociales. “Quiero agradecer a Irán por darnos un aviso anticipado, lo que hizo posible que no se perdieran vidas, y que nadie resultara herido. Quizás ahora Irán pueda proceder hacia la paz y la armonía en la región, y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo.”

El ataque iraní a las fuerzas estadounidenses en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar fue el primer acto de represalia directa de Teherán contra Washington desde que Trump ordenó atacar las instalaciones nucleares de Irán.