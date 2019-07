Trump arremete contra el embajador británico

Londres, Ing.- El presidente Donald Trump declaró el lunes que su gobierno no tratará más con el embajador británico cuyos comentarios críticos de la administración en Washington fueron filtrados a la prensa.

Sobre el embajador Kim Darroch, Trump escribió en Twitter: "No conozco al embajador pero no es apreciado ni estimado en EU. No trataremos más con él".

El gobierno británico estaba a la caza el lunes del responsable de la filtración de los cables en los que el embajador describe el gobierno de Trump como "disfuncional" e "inepto".

Las autoridades británicas estaban avergonzadas por la publicación de la evaluación pero estaban más alarmadas de que una información confidencial haya sido filtrada, posiblemente para fines políticos.

Creen que el informante está entre funcionarios o políticos británicos. "No he visto nada que insinúe que agentes hostiles y estatales estuvieron involucrados", dijo James Slack, portavoz de la primera ministra Theresa May. Slack señaló que May tenía plena confianza en Darroch, aunque no estaba de acuerdo con su descripción del gobierno de Donald Trump.