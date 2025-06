Trump califica de "débil" ataque iraní a su base militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó hoy el ataque de Irán contra la base estadounidense en Qatar como "muy débil", y añadió que "¡es tiempo para la paz!".

Trump reaccionó al lanzamiento de misiles por parte de Irán contra la base Al Udeid en Qatar. En su cuenta de Truth Social, dijo que "Irán oficialmente respondió a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, que esperábamos y que ha sido efectivamente contrarrestada".

Según dijo, Irán lanzó "14 misiles, de los cuales 13 fueron derribados y uno fue ignorado porque se dirigía a una zona donde no había amenaza".

El mandatario aseguró que "ningún estadounidense salió lastimado y que difícilmente hubo daño".

Más aún, dijo, con esta respuesta iraní, dijo, "ya sacamos el tema de nuestro sistema y, con suerte, no habrá más odio".

Trump agradeció a Irán por "avisarnos con anticipación del ataque, lo que hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie saliera lastimado". Ahora, añadió, "quizá Irán pueda dar paso a la paz y armonía en la región y con entusiasmo animaremos a Irán a hacer lo mismo".

Trump agradeció a Qatar "todo lo que ha hecho para buscar la paz en la región", y aseguró que tampoco hubo qataríes muertos o heridos por el ataque iraní.

En un tercer post, Trump posteó: "¡Es tiempo para la paz!".