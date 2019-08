Trump cancela su viaje a Dinamarca

Copenhague.- Intensificando una discusión internacional, el presidente Donald Trump dijo que canceló su viaje a Dinamarca porque la primera ministra hizo una declaración "desagradable" cuando rechazó su idea de comprar Groenlandia diciendo que era una propuesta absurda.

"No se le habla así a Estados Unidos, al menos bajo mi mando", dijo Trump a reporteros en Washington. "Creo que no fue una declaración agradable, por la forma en que me ignoró".

La primera ministra danesa Mette Frederiksen calificó todo el asunto "una discusión absurda" y que ella estaba "decepcionada y sorprendida" de que Trump hubiera cancelado su visita por el asunto.

Trump dijo que el comentario de Frederiksen, al calificar su idea de absurda "fue desagradable. Todo lo que tenía que decir era: ´No, no nos interesa´".

Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, un país aliado de Estados Unidos. Frederiksen dijo que Estados Unidos sigue siendo uno de los aliados más cercanos de Dinamarca.

Trump tenía previsto visitar Dinamarca el 2 y 3 de septiembre como parte de una gira europea, pero el miércoles por la mañana tuiteó que aplazaría su viaje indefinidamente. La cancelación dejó estupefactos a los daneses y tomó por "sorpresa" al palacio real danés, que había invitado formalmente a Trump, dijo el portavoz del palacio Lene Balleby a The Associated Press.

"La invitación a una cooperación estratégica más fuerte con los estadounidenses en el Ártico sigue abierta", dijo Frederiksen en conferencia de prensa. "Estados Unidos es uno de nuestros aliados más cercanos".