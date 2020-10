Trump, con tos y fiebre por Covid en hospital militar

De acuerdo con medios de Estados Unidos como CNN o The New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump presenta síntomas leves, específicamente tos y fiebre, luego de arribar la tarde de este viernes al hospital Walter Reed para continuar con su tratamiento tras dar positivo al Covid-19.

Según citan los medios, la información sobre los síntomas que presenta el republicano, fueron divulgadas por al menos dos personas cercanas al presidente de EU.

Al respecto, más temprano este viernes, el médico del presidente, Sean Conley, señaló que el mandatario sufría de fatiga, aun cuando se encontraba en la Casa Blanca. Además, se reportó que se le suministró un cóctel sintético de anticuerpos: "recibió una dosis única de 8 gramos del cóctel de anticuerpos policlonales de Regeneron. Completó la infusión sin incidentes. Además de los anticuerpos policlonales, el presidente ha estado tomando zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y una aspirina diaria", aseguró Conley.

Asimismo, se dió a conocer que el mandatario no transferirá su autoridad al vicepresidente Mike Pence, quién dio negativo a la prueba que se realizó contra el coronavirus.

Según reporta "The New York Times", si el presidente de Estados Unidos estuviera lo suficientemente enfermo como para no poder llevar a cabo sus labores como presidente del país, la autoridad de su puesto pasaría al vicepresidente, Mike Pence. Se trata de una ley establecida en 1947, siendo la última vez que ocurrió una sucesión de poder de esta forma, fue tras el atentado al presidente Ronald Reagan en 1981.