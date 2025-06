Trump confirma tregua entre Israel e Irán tras violaciones

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el martes que Israel e Irán violaron los términos del alto el fuego al llevar a cabo ataques entre sí después de una fecha límite la madrugada del martes para detener las hostilidades. Sin embargo, añadió que los cazas israelíes "volverán" y detendrían su ataque.

Mientras presionaba a ambos bandos para que acataran el cese el fuego, el presidente escribió en redes sociales que "ISRAEL no va a atacar a Irán. Todos los aviones volverán e irán a casa, haciendo un amistoso ´saludo de avión´ a Irán. Nadie saldrá herido, ¡el Cese el fuego está en vigencia!".

Antes, en comentarios a los periodistas en la Casa Blanca a su salida hacia la cumbre de la OTAN en La Haya, Trump expresó su decepción por los continuos ataques, que continuaron más allá de una fecha límite para detener las hostilidades la madrugada del martes.

"Lo violaron, pero Israel también lo violó", dijo el presidente. "No estoy contento con Israel", añadió.

"No me gustó el hecho de que Israel atacara justo después de que hicimos el acuerdo", dijo Trump. "Y ahora oigo que Israel simplemente salió porque se sintieron violados por un cohete que no cayó en ningún lado".

El presidente republicano expresó una profunda decepción con ambas partes, después de presentar el acuerdo que ayudó a negociar como una validación de su apuesta estratégica de ordenar ataques aéreos de Estados Unidos en complejos nucleares iraníes.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que Irán detendría sus ataques si Israel lo hacía. E Israel también confirmó que había alcanzado sus objetivos en sus operaciones y cesaría las hostilidades.

Pero la tregua tentativa se tambaleó el martes cuando Israel acusó a Irán de lanzar misiles en su espacio aéreo después de que el alto el fuego debía entrar en vigor y prometió tomar represalias.

El Ejército de Irán negó haber disparado contra Israel, informó la prensa estatal, pero las explosiones resonaron y las sirenas sonaron en todo el norte de Israel a media mañana, y un oficial militar israelí dijo que dos misiles iraníes fueron interceptados.

La frustración de Trump era palpable mientras hablaba con los periodistas, y utilizó un término malsonante para enfatizar su punto.

"No estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán, pero realmente estoy descontento con que Israel haya salido esta mañana", dijo Trump. "Básicamente tenemos dos países que han estado peleando tanto tiempo y tan duro que no saben qué m... están haciendo".

El presidente luego recurrió a su plataforma Truth Social para advertir a Israel que detuviera sus ataques.

"ISRAEL. NO LANCEN ESAS BOMBAS. SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE", publicó Trump. "LLEVEN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!".