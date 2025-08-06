Trump considera reunirse con Putin para tratar la guerra en Ucrania

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse en persona con el presidente ruso Vladímir Putin la próxima semana, en el marco de su pretensión de negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario advirtió que aún no se ha programado una reunión y no se ha determinado un lugar. El funcionario no estaba autorizado para hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para poder discutir planes internos.

La Casa Blanca dijo que Trump estaba abierto a una reunión tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Una reunión entre Putin y Trump sería la primera desde que Trump regresó al cargo este año. Sería un hito significativo en la guerra que comenzó hace 3 años, aunque no hay certeza de que tal reunión conduzca al fin de los combates, ya que Rusia y Ucrania siguen estando muy alejadas en sus demandas.

Más tarde en la Casa Blanca, Trump no respondió preguntas de la prensa sobre un posible lugar para una reunión, pero cuando se le preguntó sobre una cumbre con Putin y Zelenskyy, dijo que "hay una muy buena posibilidad de que ellos se reúnan".

Trump se negó a predecir cuán cerca estaba de alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates. "He estado decepcionado antes con este asunto", manifestó.

Rubio baja las expectativas para una reunión

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, quien fue cuestionado en una entrevista en Fox Business sobre una posible reunión Trump-Putin, dijo que "mucho tiene que suceder antes de que eso pueda ocurrir".

Rubio dijo que Estados Unidos estaría teniendo conversaciones con sus aliados europeos y con los ucranianos en los próximos días. Añadió que una reunión de Trump directamente con los presidentes de Rusia y Ucrania ayudaría a cerrar un acuerdo, pero añadió que "tenemos que acercarnos lo suficiente a ese punto para que una reunión así sea productiva y valga la pena".

La noticia de una posible reunión, que fue reportada en primera instancia por The New York Times, surgió horas después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reuniera con Putin en Moscú el miércoles. Trump había publicado anteriormente en Truth Social que Witkoff "tuvo una reunión muy productiva" con Putin en la que "se lograron grandes avances".

Zelenskyy ha estado dispuesto a reunirse cara a cara con Putin para poner fin al conflicto, pero Rusia ha rechazado repetidamente la idea.

Trump se ha reunido con Zelenskyy varias veces este año. Aunque aún no se ha reunido con Putin este año, Trump se reunió con él cinco veces durante su primer mandato.

Trump indicó que informó a los aliados en Europa sobre la reunión y que trabajarán para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania "en los días y semanas venideros".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que "los rusos habían expresado su deseo" de reunirse con Trump. El Kremlin aún no ha comentado sobre posibles reuniones con Trump.

Witkoff se reunió con Putin días antes del vencimiento del plazo anunciado por la Casa Blanca para que Rusia alcance un acuerdo de paz con Ucrania o enfrente posibles sanciones económicas, que también podrían afectar a los países que compran su petróleo.

La reunión entre Putin y Witkoff duró aproximadamente tres horas, informó el Kremlin.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, declaró que Putin y Witkoff tuvieron una "conversación útil y constructiva" que se centró en la crisis ucraniana y en las "perspectivas para un posible desarrollo de la cooperación estratégica" entre Estados Unidos y Rusia.

La amenaza de sanciones estadounidenses

Poco antes el miércoles, el mismo funcionario de la Casa Blanca dijo que aún se espera que Estados Unidos imponga sanciones secundarias contra Rusia el viernes, después de que expire un plazo de 10 días impuesto por Trump. La Casa Blanca aún no publica detalles sobre las sanciones.

Washington ha amenazado con "severos aranceles" y otras sanciones económicas si no cesan las muertes.

Trump también ha amenazado con imponer aranceles a las naciones que adquieran petróleo ruso, lo que podría elevar drásticamente los impuestos de importación a China e India. Dijo el martes que no se ha comprometido públicamente con una tasa arancelaria concreta e indicó que su decisión podría depender del resultado de la reunión con Putin.

Trump ha expresado frustración con Putin por los ataques de las tropas del Kremlin en zonas civiles de Ucrania.

Zelenskyy dijo el miércoles por la noche que él y Trump hablaron por teléfono después de que Witkoff se reuniera con Putin. Afirmó que "líderes europeos también participaron en la conversación" y "discutimos lo que se dijo en Moscú".

"Parece que Rusia ahora está más inclinada a acordar un alto el fuego", dijo Zelenskyy, y añadió que la presión sobre Moscú "está funcionando", sin dar más detalles.

El mandatario ucraniano enfatizó que es importante asegurarse de que Rusia no "nos engañe a nosotros o a Estados Unidos" en lo que respecta a "los detalles" de un posible acuerdo. Kiev propone que Ucrania y sus aliados "hablen para determinar nuestra postura, nuestra postura común y nuestra visión común".

La lucha continúa

Durante la noche del martes al miércoles, las fuerzas rusas atacaron un centro recreativo en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y causaron dos muertes y heridas a otras 12 personas, entre los que había dos menores, indicó el gobernador regional, Ivan Fedorov.

Las fuerzas rusas lanzaron al menos cuatro ataques en la zona.

"Este ataque no tiene ningún sentido militar. Sólo crueldad para intimidar", señaló Zelenskyy en Telegram.

Rusia también atacó la red eléctrica ucraniana y las instalaciones de gas para calefacción y cocina, añadió Zelenskyy, mientras Ucrania se prepara para el invierno.

Analistas occidentales y funcionarios ucranianos sostienen que Putin está ganando tiempo y evitando negociaciones serias mientras sus tropas tratan de capturar más territorio rival. Una ofensiva rusa que comenzó en primavera y se espera que continúe durante el otoño avanza más rápido que la campaña del año pasado, pero está logrando avances limitados y costosos y no ha permitido la toma de ninguna ciudad importante.

La situación en la línea del frente es crítica para las fuerzas ucranianas, pero sus defensas no están en riesgo de colapsar, de acuerdo con los analistas.

Riesgo de más presión

Aumentar la presión diplomática y económica sobre el Kremlin podría avivar las tensiones internacionales.

Putin no ha dado ningún indicio de que pudiese estar dispuesto a hacer concesiones. En su lugar, él y otros altos funcionarios han destacado la potencia militar del país.

El mandatario ruso anunció la semana pasada que el nuevo misil hipersónico de Rusia, que según afirma no puede ser interceptado por los sistemas de defensa antiaérea actuales de la OTAN, ha entrado en servicio.

Rusia anunció el martes que ya no se considera obligada a cumplir la moratoria autoimpuesta sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio con capacidad nuclear, una advertencia que podría preparar el escenario para una nueva carrera armamentística.