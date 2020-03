Trump cree que la crisis por coronavirus en EE.UU. puede durar hasta julio o agosto

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calculó que la actual crisis por el coronavirus podría durar "hasta julio o agosto", y recomendó este lunes que los estadounidenses trabajen desde casa y eviten los grupos de más de 10 personas al menos hasta abril.



En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump reconoció que el país "podría" estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia, que definió como un "enemigo invisible".



"El momento en el que esto se disipe podría ser julio, podría ser agosto, o podría ser más tarde", dijo Trump al ser preguntado por cuánto durará la crisis provocada por el COVID-19.



Trump afirmó que por ahora no se está planteando imponer un "toque de queda nacional" que fuerce a los estadounidenses a un confinamiento obligatorio, aunque podría hacerlo más adelante.



Sin embargo, anunció nuevas recomendaciones de su Gobierno para hacer frente a la pandemia durante los próximos quince días con el fin de aplanar la curva de contagios, que en los últimos días ha ascendido notablemente.



"(Recomendamos) trabajar y dar clases (a los niños) en casa cuando sea posible, evitar congregarse en grupos de diez o más personas y evitar viajes no imprescindibles", explicó Trump.



Además, los estadounidenses deben "evitar comer y beber en bares, restaurantes y patios de comidas", además de ir de compras o visitar a amigos o residencias de ancianos, según las nuevas directrices del Gobierno.



Los ancianos y las personas con enfermedades que debiliten su sistema inmunitario o el funcionamiento de sus pulmones, corazón o riñones deberían quedarse en casa; y si alguien en una vivienda da positivo por coronavirus, quienes vivan con ellos no deben salir.



El Gobierno recomienda seguir esas directrices durante los próximos 15 días de momento, aunque no descarta ampliarlas más adelante.



"La trayectoria (de contagios) dice que (la crisis del coronavirus) puede durar hasta julio, pero eso no significa que (estas recomendaciones) vayan a durar hasta julio", afirmó en la rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), Anthony Fauci.