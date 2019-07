Trump culpa a los demócratas de condiciones en centros de detención de migrantes

"(Los centros de detención) están abarrotados porque los demócratas no quieren darnos ningún tipo de alivio respecto a las lagunas" en el sistema de inmigración, dijo Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, antes de despegar hacia Bedminster (Nueva Jersey) para pasar el fin de semana.



Trump insistía así en su defensa de esos centros, que han recibido críticas a raíz de un informe gubernamental y de la visita esta semana a dos de ellos en Texas por parte de varios congresistas demócratas, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez y Joaquín Castro.



"He visto algunos de estos lugares y los gestionan perfectamente. Están limpios, están bien, hacen un gran trabajo", afirmó Trump.



"Creo que ciertos miembros del Congreso han tratado muy mal a la Patrulla Fronteriza", agregó en aparente referencia a Ocasio-Cortez y Castro.



Alegó que esos agentes migratorios "no están formados para ser médicos, enfermeros ni encargados de la limpieza".



Como ya hizo en sus tuits el miércoles, Trump volvió a argumentar que la mejor solución al hacinamiento en los centros de detención es decir a los indocumentados "que no vengan, porque es ilegal".



Tras su visita a los centros en Texas, Ocasio-Cortez denunció que varios inmigrantes detenidos se quejaron de recibir malos tratos por parte de sus guardianes, y de que muchos de ellos bebían agua de los inodoros por falta de acceso a otra fuente de hidratación.



Además, un informe de la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió esta semana de las condiciones de hacinamiento extremo, estancias largas y riesgos para la salud en los centros de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas.



Algunas organizaciones de abogados han lamentado, además, que los menores inmigrantes detenidos en Clint (Texas) permanecen en condiciones insalubres, sin pañales para los bebés, sin jabón, ropa limpia, cepillos de dientes, ni comida adecuada.



Preguntado por su amenaza de lanzar redadas masivas contra los indocumentados en el país a partir del 4 de julio, Trump no se refirió a ninguna operación inminente, sino que dijo que esas actividades comenzarían "bastante pronto" y que en algunos casos ya han estado ocurriendo.



El pasado sábado, Trump aseguró que después del festivo por el Día de la Independencia, celebrado este jueves, se deportaría a "grandes cantidades de personas" si no llegaba antes a un acuerdo con el Congreso estadounidense para reformar el sistema de asilo, algo que no ha sucedido.



A finales de junio, Trump anunció que su Gobierno comenzaría redadas masivas contra familias indocumentadas en diez ciudades del país, pero finalmente afirmó que había decidido suspender la operación para dar una oportunidad a los demócratas de negociar con él sobre temas migratorios.