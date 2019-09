Trump desdeña queja sobre "promesa" a líder extranjero

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump catalogó como noticia falsa y "acoso al presidente" el reporte de que hizo una promesa no especificada durante una conversación telefónica con un líder extranjero que generó la queja de un informante. El inspector de inteligencia de Estados Unidos compareció el jueves ante la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes en una sesión a puerta cerrada sobre la forma en que manejó la denuncia del informante.

The Washington Post publicó que la denuncia involucra la afirmación de un funcionario de inteligencia de que Trump hizo la promesa a un líder extranjero no identificado durante la conversación telefónica. El Post citó a dos exfuncionarios estadounidenses anónimos. The Associated Press no ha podido confirmar el reporte de manera independiente.

"Ha salido otro artículo de Noticias Falsas, ¡nunca termina!", tuiteó Trump. "Prácticamente cada vez que hablo por teléfono con un líder extranjero, comprendo que podría haber mucha gente escuchando desde varias agencias de Estados Unidos, sin mencionar a aquellos del otro país. ¡No hay problema!"

El presidente preguntó: "¿Hay alguien tan tonto como para creer que yo diría algo inapropiado a un líder extranjero durante una llamada con posibilidades de estar tan ´considerablemente poblada´ como esa?"

El presidente de la comisión de Inteligencia, el congresista demócrata Adam Schiff, de California, dijo que el inspector general Michael Atkinson determinó que la denuncia del informante era "creíble y urgente" y que debería ser "transmitida al Congreso".

Atkinson declaró a puerta cerrada en el Capitolio, pero se desconoce cuánta información revelaría a los legisladores.

Joseph Maguire, director interino de inteligencia nacional, se ha negado a discutir los detalles.

Schiff envió un citatorio a Maguire, señalando que estaba impidiendo que la denuncia del informante llegara al Congreso y cuestionó si había recibido órdenes para que lo hiciera, de la Casa Blanca o del secretario de Justicia. Se espera que Maguire declare públicamente sobre la denuncia del informante el 26 de septiembre.

El congresista Jim Himes, demócrata de Connecticut, indicó el jueves al canal de televisión MSNBC que el director interino "violó la ley al decidir básicamente interceptar el informe del inspector general al Congreso".

Eso "nunca había sucedido antes en la historia de los informes de un inspector general al Congreso", afirmó Himes. "Y el pueblo estadounidense debería estar preocupado por eso".

Antes de la reunión, Himes declaró que los legisladores se encuentran en la situación incómoda de no saber más de lo que se dijo en el artículo noticioso.

"No sabemos con exactitud qué hay en el fondo de esta queja", aseveró. "Podría ser nada. Podría ser algo muy, muy grave".

Schiff no divulgó el tema de la denuncia, pero informó que la comisión "da la máxima importancia a la protección de informantes y sus denuncias al Congreso".

En una carta emitida el martes, el asesor jurídico de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), Jason Klitenic, escribió que la agencia protege al informante y argumentó que la acusación no cumple con la definición de "preocupación urgente". Añadió que la denuncia es "respecto a la conducta de alguien ajeno a la comunidad de inteligencia y no está relacionada con la 'actividad de inteligencia' bajo la supervisión del DNI".

Schiff dijo la semana pasada que Maguire deberá revelar la denuncia al Congreso y subrayó que el intento de impedirlo "genera preocupaciones serias respecto a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y funcionarios de otras ramas del poder ejecutivo que tratan de impedir que la denuncia válida de un informante llegue al destinatario pretendido, el Congreso, a fin de encubrir una mala conducta grave".