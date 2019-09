Trump designa a Robert O'Brien Asesor de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la designación de Robert O'Brien, como Asesor de Seguridad Nacional en sustitución de John Bolton, a quien despidió la semana pasada sus desacuerdos sobre Irán y otras políticas del país.

En un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, Trump anunció esta mañana que nombró al Enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos para Asuntos de Rehenes, Robert O'Brien, como nuevo Asesor de Seguridad Nacional, elogiando su labor y expresando su confianza en el "gran trabajo" que realizará en su nuevo cargo.

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, quien actualmente se desempeña con éxito como Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo Asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!", escribió.

De acuerdo con la página Web del Departamento de Estado, el futuro sucesor de Bolton Trabaja actualmente en estrecha colaboración con las familias de los rehenes estadounidenses y asesora a los altos directivos del gobierno de los Estados Unidos en temas de rehenes.

Además, coordina con la célula de fusión de recuperación de rehenes entre agencias sobre el desarrollo e implementación de la política y estrategia de recuperación de rehenes de los Estados Unidos.

O'Brien se desempeñó anteriormente como copresidente de la Asociación Público-Privada del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la Reforma de la Justicia en Afganistán, a mando de Condoleezza Rice (2005-2009) y Hillary Clinton (2009-2013).

Desde 2008 hasta 2011, O'Brien fue miembro del Comité Asesor de Propiedad Cultural, que asesora al gobierno federal sobre cuestiones relacionadas con el tráfico de antigüedades y otros artículos culturales y en 2005 fue nominado por el presidente George W. Bush y confirmado por el Senado como Representante de Estados Unidos en la 60ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al principio de su carrera, O'Brien se desempeñó como Oficial Jurídico Superior para la comisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que resolvió las reclamaciones contra Iraj derivadas de la primera Guerra del Golf, cuando O'Brien fue mayor en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.

O'Brien, miembro del Consejo del Pacífico sobre Política Internacional, se graduó de la Facultad de Derecho Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).