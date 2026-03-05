logo pulso
Trump despide a Kristi Noem de Seguridad Nacional

Noem enfrentó cuestionamientos en el Congreso y protestas por su manejo en Seguridad Nacional.

Por AP

Marzo 05, 2026 04:46 p.m.
A
Trump despide a Kristi Noem de Seguridad Nacional

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump despidió el jueves a su cuestionada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras las crecientes críticas por su gestión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), incluido el manejo de la ofensiva migratoria del gobierno y la respuesta a desastres.

Trump, quien dijo que nominará en su lugar al senador republicano de Oklahoma Markwayne Mullin, hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como de demócratas.

El mandatario señala que designará a Noem como "Enviada Especial para el Escudo de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

Noem subió al escenario en Nashville, Tennessee, para hablar en un evento de fuerzas del orden momentos después del anuncio de Trump, pero no mencionó su destitución del Departamento de Seguridad Nacional. En cambio, leyó un discurso preparado, donde reforzó el mensaje que emitió el presidente en su discurso del Estado de la Unión del mes pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Noem es la primera secretaria del gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un periodo turbulento al frente de tácticas de control migratorio que han sido recibidas con protestas y demandas.

Su permanencia en el cargo parecía cada vez más endeble después de las audiencias que sostuvo esta semana ante el Congreso, donde enfrentó críticas inusuales pero mordaces de legisladores republicanos. Un punto particular de escrutinio fue una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que aparecía la secretaria y que alentaba a las personas que están ilegalmente en el país a irse voluntariamente.

Noem dijo a los legisladores que Trump había sido notificado con anticipación acerca de la campaña, pero el mandatario la refutó en una entrevista el jueves con Reuters, al afirmar que no dio su aprobación a la misma.

Su departamento también ha estado cerrado durante 20 días, aunque muchos de los empleados continúan trabajando, a menudo sin paga.

Noem enfrentó oleadas de críticas mientras supervisaba la ofensiva migratoria de Trump, especialmente desde las muertes a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de control migratorio. La exgobernadora de Dakota del Sur también fue criticada por la forma en que su departamento ha gastado miles de millones de dólares asignados por el Congreso.

Las frustraciones por la ejecución de la agenda migratoria de línea dura del presidente republicano por parte de Noem, particularmente su liderazgo tras las muertes a tiros, así como su manejo de la respuesta a desastres, allanaron el camino para su caída. En las audiencias de esta semana ante el Congreso, enfrentó críticas mordaces de los demócratas y de algunos republicanos.

Además del tema migratorio, Noem también enfrentó críticas —incluso de republicanos— por el ritmo de la financiación de emergencia aprobada a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y por la respuesta del gobierno de Trump a los desastres.

Mullin tendría que ser confirmado por el Senado, pero en virtud de una ley federal que rige las vacantes del poder ejecutivo, se le permitiría servir como secretario interino de Seguridad Nacional mientras su nominación esté formalmente pendiente.

Al votar en el Senado justo después del anuncio de Trump, Mullin dijo que no tiene "ni idea" de qué tan rápido avanzará su nominación.

"El presidente y yo somos buenos amigos. Así que esperamos trabajar más de cerca con la Casa Blanca y, obviamente, voy a estar por allá mucho más", dijo.

