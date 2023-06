Trump dice que la democracia está en regresión y la justicia tiene doble rasero en EE.UU.

Miami, 12 jun (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump, que mañana será procesado en Miami por 37 cargos penales relacionados con los documentos clasificados hallados en su casa de Florida, dijo este lunes que con Joe Biden en la Presidencia hay una "regresión" de la democracia y un sistema de justicia de "doble rasero".



Trump contestó así a sendas preguntas hechas por la periodista Carinés Moncada, del grupo de medios en español Americano Media, de tendencia conservadora, que lo entrevistó en directo por teléfono, después de su llegada a Miami para la cita de mañana con la justicia.

En la entrevista Trump volvió a señalar que el culpable de que este martes vaya a convertirse en el primer presidente o expresidente en ser acusado de delitos penales ante la justicia federal es el actual mandatario, el demócrata Biden.

"Me persiguen a mí para ocultar la corrupción de Biden", subrayó.

Durante la entrevista negó haber cometido los delitos que se le imputan y acusó a Biden de haber convertido "al Departamento de Justicia en un arma para tratar de ganar una elección (la de 2024) en la que está muy atrasado".

El expresidente está ya en campaña para ser el candidato del Partido Republicano en 2024 y va primero en las encuestas de cara a las primarias.

Trump elogió a los hispanos, una comunidad "increíble" que tiene una historia de "amor" con él, según sus palabras, y aseguró que es el presidente que más ha hecho por ellos y señaló que está a favor de que vengan migrantes a EE.UU, siempre que lo hagan "legalmente".

La periodista le hizo hablar de Hillary Clinton, la ex primera dama y exsecretaria de Estado a la que derrotó en las elecciones de 2016 y que fue acusada de tener documentos oficiales en un correo privado, y del hijo de Biden, Hunter Biden, y de sus supuestas corruptelas después de preguntarle si no era cierto que había un "doble rasero" en la justicia del país.

Trump, que afirma ser víctima de "una caza de brujas", no pudo estar más de acuerdo, al igual que cuando le preguntó si no era cierto que se estaba dando una regresión democrática en este país, como ocurre -dijo la periodista- en algunos países de América Latina y si eso nos les iba a sorprender a los que vienen a EE.UU. huyendo de dictaduras.

El expresidente subrayó que Biden se ha mostrado muy débil con Cuba, al contrario que lo que hizo él durante su Presidencia.

"Le ha dado todo a los dictadores y la gente que gobierna Cuba", subrayó Trump, quien hizo un repaso de los logros de su administración en materia económica, energética y fiscal.

Además volvió a decir que si él hubiera estado en la Casa Blanca, el conflicto entre Rusia y Ucrania no hubiera escalado ni tampoco hubiera permitido que China se riera de Estados Unidos como a su juicio está haciendo ahora el gigante asiático.

"Es tan loco lo que está pasando, pero se están riendo. No respetan a Biden. No respetan nuestro liderazgo y ya no respetan a nuestro país", subrayó.

Por último, hablando del caso judicial que se abre ahora en los tribunales federales de Miami, dijo que todos los cargos "son falsos", porque, según la Ley de Registros Presidenciales, puede hacer "todas las cosas" de las que se le acusa.

Sobre su Presidencia señaló: "Tuvimos cuatro años tremendos y la gente quiere ver que eso regresa y podemos traerlo de vuelta rápidamente".