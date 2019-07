Trump dice que tuvo problemas con el teleprónter en su discurso tras críticas por errores

"En mitad de la frase el teleprónter se apagó... Se fue kaput", dijo Trump, en declaraciones a los periodistas, en respuesta a una pregunta sobre uno de los errores que hizo al hablar de los aeropuertos.



"En realidad -siguió el presidente-, en mitad de esa frase, se apagó (el teleprónter), y no es una buena sensación cuando estás delante de millones y millones de personas en televisión".



Un teleprónter es un dispositivo que se coloca sobre el objetivo de la cámara y que permite mostrar textos a la vista de los oradores en televisión, de modo que estos puedan leerlos sin apartar la mirada de la cámara.



Historiadores y medios de comunicación llamaron este viernes la atención sobre las palabras de Trump, quien afirmó que los aeropuertos ya existían en 1775, antes incluso de que se inventara el avión a principios del siglo XX.



"En junio de 1775 -dijo Trump-, el Congreso Continental creó un ejército unificado de fuerzas revolucionarias acampadas en los alrededores de Boston y de Nueva York, y (que fue) nombrado en honor al gran George Washington, comandante en jefe".



"El Ejército Continental sufrió un duro invierno en Valley Forge, encontró la gloria en aguas de Delaware y arrebató la victoria a (general británico Charles) Cornwallis de Yorktown", indicó el presidente, quien agregó que esas tropas tomaron "aeropuertos".



El diario The Washington Post apuntó hoy a los problemas del presidente con el teleprónter como causa de varios fallos en sus referencias históricas y recordó que Cornwallis era de Londres y que en realidad fue derrotado en Yorktown, en Virginia (EE.UU.)



Además, según el rotativo, el Ejército Continental no recibió su nombre en honor a Washington.



Rodeado de tanques y con un discurso con pausas para presenciar el sobrevuelo de diferentes tipos de aviones militares, Trump presumió en su discurso del potencial de las Fuerzas Armadas del país.



"Durante más de 65 años, ninguna fuerza aérea enemiga ha logrado matar a un solo soldado estadounidense. Porque el cielo pertenece a Estados Unidos", se jactó el mandatario en un discurso frente al Monumento al presidente Abraham Lincoln (1861-1865).