Trump exagera la cifra de ayuda a Puerto Rico y dice que "deberían estar felices"

En dos tuits, Trump insistió en que ese territorio estadounidense ha recibido 91,000 millones de dólares para la reconstrucción, algo falso dado que hasta ahora solo se han desembolsado 11,200 millones en ayuda federal y se han anunciado 41,000 millones, según un análisis de los datos del diario The Washington Post.



"A Puerto Rico le ha dado más dinero el Congreso para aliviar el desastre causado por los huracanes, 91,000 millones de dólares, que a ningún estado en la historia de los Estados Unidos", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



El gobernante denunció que "ahora, los demócratas dicen que NO debe haber alivio para Alabama, Iowa, Nebraska, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y otros, a no ser que se dé mucho más dinero a Puerto Rico".



"Los demócratas no quieren que los agricultores reciban ninguna ayuda. ¡Puerto Rico debería estar muy feliz, y los demócratas deberían dejar de bloquear una ayuda de desastres que se necesita desesperadamente!", añadió.



Los seis estados que Trump citó en su tuit votaron por él en 2016, mientras que Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, no tiene derecho a sufragio en la elección del presidente.



La cifra de 91,000 millones de dólares, que Trump ya ha usado en otras dos ocasiones, parece derivar de un cálculo de una de las agencias gubernamentales sobre la cantidad que podría dedicarse a la isla en las próximas dos décadas si el programa de ayuda sigue activo, pero no encaja con los fondos aportados hasta ahora.



Trump ha criticado duramente la ayuda federal proporcionada a Puerto Rico, y ha acusado públicamente a los políticos de la isla de utilizar los fondos destinados a la reconstrucción para solventar otros gastos relacionados con su multimillonaria deuda.



Después de visitar Puerto Rico en 2017, Trump aseguró que el huracán María no era "una catástrofe real" como sí lo fue Katrina en 2005, y el año pasado negó que ese ciclón provocara casi 3.000 muertes, como indica un informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas.



La postura de Trump hacia Puerto Rico provocó que este domingo, el dirigente de los Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Alex Cora, anunciara que no asistirá a la recepción que el mandatario ha programado para este jueves en la Casa Blanca para el equipo, por su victoria en las Grandes Ligas de béisbol.



"No me siento cómodo celebrando en la Casa Blanca. Puerto Rico es muy importante para mí", dijo Cora en un comunicado, mientras que otros seis jugadores tampoco planean ir a la Casa Blanca.



En sus tuits, Trump se refería a un proyecto de ayuda para desastres en varios estados y Puerto Rico que se espera que los demócratas sometan a voto esta semana en la Cámara Baja, de mayoría opositora, después de que el Senado postergara su votación sobre el tema debido en parte a los desacuerdos sobre la isla.