Trump exige a Cuba que ponga fin a la "represión" a cubanos y venezolanos

"En este Día de la Independencia de Cuba, apoyamos al pueblo cubano en su búsqueda de libertad, democracia y prosperidad. El régimen cubano debe poner fin a la represión a cubanos y venezolanos. ¡Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúa obliterando la democracia en América!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario lanzó esta demanda después de que el Gobierno estadounidense activase a principios de mayo el título III de la ley Helms-Burton, que autoriza a los estadounidenses a demandar en las cortes de EE.UU. a quienes se beneficien de los terrenos e inmuebles que les fueron confiscados tras la Revolución de 1959, lo que podría perjudicar a firmas extranjeras con presencia en Cuba.



Este movimiento contra multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados por Cuba amenaza con disuadir la inversión extranjera en el país caribeño y asestar un duro golpe a su cada vez más asfixiada economía.



Asimismo, Venezuela, principal socio y valedor de La Habana, experimenta una crisis sin precedentes que podría poner en peligro los envíos de petróleo subvencionado que aportan a la isla aproximadamente la mitad de su demanda energética diaria de 130.000 barriles.



Este es el tercer año consecutivo en que Trump emite un mensaje con motivo de la independencia de Cuba, algo que su predecesor, Barack Obama (2009-2017), no hizo durante su mandato, pero que sí conmemoraron otros mandatarios, como George W. Bush (2001-2009), Bill Clinton (1993-2001) y George H. W. Bush (1989-1993).



En 2003, después de que Bush hijo emitiera un mensaje con ese motivo, el periódico oficial "Granma" le llamó "Führer" y recordó que esa efeméride no se celebra en la isla.



Según dijo entonces "Granma", el 20 de mayo de 1901 fue un día "triste y bochornoso" en el que se entregaba una "caricatura" de república, tras la destrucción del Partido fundado por José Martí y el desarme del Ejército Libertador de la isla que libró la guerra contra España hasta 1898.



Trump congeló el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Cuba iniciado por Obama, y ha restringido el comercio y los viajes a la isla, entre otras cuestiones.