Trump gana en supermartes republicano sin sorpresas ni grandes oponentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va camino de arrasar en el supermartes republicano, como se esperaba, tras hacerse con el triunfo en varios estados sin tener grandes oponentes con los que batirse, según las proyecciones de medios de comunicación.



De acuerdo con esas predicciones, Trump ganó en Texas, Alabama, Vermont, Oklahoma, Carolina del Norte, Massachusetts, Arkansas, Maine y Tennesse.



Los republicanos celebran este martes primarias en trece estados, en uno menos que los demócratas, ya que Virginia no ha acogido la votaciones de los conservadores.



Trump se ha presentado prácticamente sin contrincantes, ya que el exlegislador Joe Walsh suspendió su campaña tras los pobres resultados obtenidos en Iowa, mientras que el exgobernador de Massachusetts Bill Weld todavía sigue en la carrera sin apenas posibilidades.



Hasta ahora Trump ha ido ganando sin apenas oposición. En los casos de Virginia, Arizona, Kansas, Nevada y Carolina del Sur se han cancelado las primarias o caucus republicanos para eliminar cualquier obstáculo al presidente de cara a su reelección en los comicios del 3 de noviembre.



La victoria de Trump se esperaba ante la falta de un oponente serio y la decisión del Comité Nacional Republicano de ofrecer su "respaldo completo" a la campaña para la reelección del mandatario.



Dada la previsibilidad del resultado del supermartes republicano, la atención mediática se ha centrado hoy en las primarias del Partido Demócrata, donde los dos grandes favoritos, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden y el senador Bernie Sanders, libran una batalla intensa.



Durante esta noche, el presidente se ha dedicado a tuitear y dedicar mensajes a los aspirantes demócratas que no están obteniendo buenos resultados, como la senadora Elizabeth Warren y el exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg.



"Elizabeth 'Pocahontas" Warren, otra como Mini Mike (en referencia a Mike Bloomberg), fue la perdedora de la noche. Ni siquiera estuvo cerca de ganar su estado de origen, Massachusetts. Bueno, ahora se puede sentar con su marido y tomarse una cerveza fría", tuiteó el mandatario.



En otro mensaje en esa red social, Trump publicó un vídeo de Bloomberg en el que estaba comiendo y chupándose los dedos y dijo irónicamente: "Mini Mike, no chupes tus dedos sucios. (Es) poco higiénico y peligroso para otros y para ti".