Trump insiste en que Harvard debería facilitar a su Gobierno datos de sus estudiantes

Washington, 25 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a cargar este domingo contra la Universidad de Harvard por no querer compartir con su Ejecutivo los datos personales de sus alumnos, días después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que no permitirá que la entidad matricule alumnos extranjeros, la más reciente en la serie de represalias que su Gobierno ha tomado contra el prestigioso centro.

"¿Por qué Harvard no menciona que casi el 31% de sus estudiantes proceden del extranjero, y sin embargo, esos países, algunos nada amigos de Estados Unidos, no aportan nada a la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo?" comienza el mensaje publicado por Trump en su red social Truth Social.

Harvard ha dicho públicamente que la proporción de estudiantes extranjeros sobre el total de su alumnado de estudiantes para el curso actual es del 27,2 %.

"Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una petición razonable, ya que le damos a Harvard miles de millones de dólares, pero Harvard no es muy comunicativa", prosigue el texto del presidente, en referencia a la solicitud de su Administración, que pidió que la universidad facilitara datos de alumnos que han participado en manifestaciones propalestinas en los últimos años.

Ante la negativa de la institución a facilitar esa información, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el jueves que su cartera dejara de extender visados a alumnos foráneos de Harvard y que aquellos que ya están matriculados en esta universidad deberán cambiar de centro o exponerse a ser expulsados del país.

Al día siguiente, tras una demanda de la universidad, una jueza federal suspendió temporalmente la medida del Gobierno Trump, que en los últimos meses ha recortado en casi 2.000 millones de dólares el volumen de subvenciones federales para Harvard.

La Administración, que acusa a Harvard de "antisemitismo" o de favorecer al Partido Comunista Chino con sus programas de intercambio, ha amenazado también con retirar las exenciones fiscales de la institución de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos.

"Queremos esos nombres y países. ¡Harvard tiene 52.000.000 dólares, úsenlos y dejen de pedirle al Gobierno Federal que les siga dando dinero!", concluye el mensaje publicado este domingo por Trump en Truth, en referencia a la dotación de fondos públicos que recibe la universidad, que es la mayor del mundo y en realidad se sitúa anualmente en torno a 52.000 millones de dólares.