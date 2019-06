Trump insiste en que los aranceles sobre México entrarán en vigor el lunes

LONDRES (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que "lo más probable" es que el próximo lunes entren en vigor los aranceles comerciales que ha anunciado para castigar a México por sus políticas migratorias.



El mandatario indicó que en los próximos días habrá una reunión con representes de México para ver si se puede "hacer algo" para evitar la imposición de tarifas del 5 % a todos los productos mexicanos, con la intención de elevarlas luego gradualmente hasta el 25 %, pero que cree que esos aranceles "van a ser pagados".



Preguntado durante una rueda de prensa en Londres sobre la posibilidad de que algunos congresistas republicanos intenten bloquear su medida, Trump dijo que eso sería "ridículo" y subrayó que el nivel de apoyo a su presidencia entre los miembros de su partido está en niveles "récord".



El presidente estadounidense recalcó que elevará en cinco puntos porcentuales esas tarifas cada mes, hasta que México tome medidas para evitar el paso de inmigrantes irregulares a través de sus fronteras.



"México no debería permitir que millones de personas intenten entrar en nuestro país, lo podrían evitar muy rápidamente. Creo que lo harán, y si no lo hacen, vamos a imponer aranceles", señaló.



El líder republicano avanzó que su secretario de Estado, Mike Pompeo, y otras personas "muy buenas en estas cosas" tienen previsto reunirse este miércoles con representantes mexicanos para abordar la cuestión.



"Millones de personas están llegando a través de México y eso es inaceptable", dijo Trump, quien resaltó que la guardia fronteriza estadounidense "apresa" a aquellos que detecta.



"México debería dar un paso al frente y detener esta invasión de nuestro país", apostilló.



La legislación estadounidense, sin embargo, limita su capacidad para actuar en materia de inmigración, porque "los demócratas no quieren aprobar leyes que podrían estar tramitadas en 15 minutos", lamentó Trump.