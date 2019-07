Trump intentó suprimir noticias sobre sus amoríos

NUEVA YORK (AP) — El entonces candidato Donald Trump consultó con sus asesores sobre maneras de suprimir noticias sobre supuestas relaciones extramaritales antes de las elecciones de 2016, revelan documentos judiciales.

Las órdenes de allanamiento reveladas el jueves ilustran las maneras en que el ahora presidente de Estados Unidos se esforzó para responder a las indagaciones de la prensa sobre pagos a dos mujeres que dijeron haber tenido romances con Trump, a cambio de su silencio.

El juez William Pauley ordenó levantar el secreto sobre el expediente luego de que la fiscalía anunció que concluyó su investigación sobre la asociación ilícita para tratar de proteger la reputación de Trump cuando era candidato.

La investigación abarcó pagos hechos por el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal, quienes dijeron haber tenido amoríos con Trump.

Trump inicialmente dijo no saber nada sobre los pagos, pero los documentos demuestran que participó activamente en los frenéticos esfuerzos para comprar el silencio de las dos mujeres.

La fiscalía previamente había pedido mantener el expediente en secreto debido a que la investigación estaba en curso.

La fiscalía general de Manhattan se negó a comentar al respecto, pero el cierre de la investigación apunta a que nadie más será procesado aparte de Cohen, quien luego se declaró culpable de violación de normas de financiamiento de campaña y quien desde mayo cumple una condena de tres años de cárcel.

Si bien Cohen es la única persona procesada por el pago a las mujeres, en los documentos la fiscalía deja claro que Trump le ordenó a Cohen hacer esos desembolsos. Trump niega haber cometido ilegalidad alguna.

Un abogado de Cohen, Lanny Davis, ha argumentado que otros allegados de Trump debían haber sido procesados y que la fiscalía haría bien en explicar a los ciudadanos por qué no lo hizo. Cohen en febrero declaró en el Congreso que un ejecutivo de la Trump Organization, Allen Weisselberg y el hijo de Trump Donald Jr. estuvieron involucrados en reembolsarlo por uno de los pagos a las mujeres.

"La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue desproporcionada en cuanto a la sentencia que pidió y al parecer ha decidido procesar exclusivamente a Michael Cohen por razones que no entiendo", dijo Davis a The Associated Press en una entrevista pocos meses atrás.

Las órdenes de allanamientos surgieron después de que el FBI allanó la vivienda y las oficinas de Cohen en Manhattan el año pasado, hallando en su habitación de hotel y en su caja fuerte más de cuatro millones de archivos, tanto físicos como electrónicos, más de una decena de dispositivos móviles y iPads, 20 discos duros de computadora, memorias portátiles y laptops.

La publicación de los documentos se produjo luego de que varias organizaciones periodísticas, entre ellas The Associated Press, se lo solicitaron al juez, argumentando que el caso es de alto interés público.

El juez calificó el contenido de "un asunto de importancia nacional... Ahora que ha concluido la investigación del gobierno sobre esas infracciones, es hora de que todo estadounidense tenga la posibilidad de examinar el material".