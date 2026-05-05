Trump lucha por reabrir Ormuz

Dubái, EAU.- El ejército de Estados Unidos se enfrentó con fuerzas iraníes y hundió seis pequeñas embarcaciones que atacaban a barcos civiles en su intento por reabrir el estrecho de Ormuz. Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Washington dijo que fue atacado por Irán por primera vez desde que se pactó un frágil alto el fuego a principios de abril.

Los ataques parecían ser una respuesta a los más recientes esfuerzos del presidente Donald Trump por reabrir el estrecho, una vía marítima crucial para el comercio de energía a nivel mundial. El ejército indicó que dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron con éxito el estrecho el lunes como parte de una nueva iniciativa.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos dijo que sus baterías antiaéreas interceptaron 15 misiles y cuatro drones iraníes. Autoridades en el emirato oriental de Fujairah dijeron que un dron provocó un incendio en una importante instalación petrolera, hiriendo a tres ciudadanos indios. El ejército británico reportó dos buques de carga en llamas frente a EAU.

Romper el control de Irán sobre el estrecho aliviaría las preocupaciones económicas globales y dejaría a Teherán sin una importante fuente de influencia. Pero esos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a Teherán a cerrar de facto el estrecho.

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El Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos, aconsejó a los barcos el lunes cruzar el estrecho por aguas de Omán, señalando que había establecido una "zona de seguridad reforzada".

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, dijo a los periodistas que las fuerzas estadounidenses lograron abrir un paso por el estrecho libre de minas iraníes. Helicópteros militares estadounidenses hundieron seis de las pequeñas embarcaciones, dijo.

El mando militar de Irán ha advertido que los barcos que pasen por el estrecho deben coordinarse con ellos.

"Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada", dijo el mayor general iraní Ali Abdollahi a la televisora estatal IRIB.