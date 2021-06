Trump no es responsable de insultar a periodista: Abogados

No se puede considerar a Donald Trump personalmente responsable ante la justicia por sus declaraciones "groseras e irrespetuosas" contra una mujer que lo acusó de violación porque él las hizo cuando era presidente, dijeron abogados del Departamento de Justicia a una corte de apelaciones.

Responder a denuncias de comportamiento impropio es parte de la tarea del presidente, dijeron los abogados ante la Corte de Apelaciones del 2do Circuito. Por lo tanto, Estados Unidos mismo, no Trump, debería ser el acusado en la demanda por difamación presentada por la columnista E. Jean Carroll, quien dice que Trump la violó a mediados de la década de 1990 en una tienda de lujo en Nueva York.

El Departamento realiza así una tarea iniciada cuando el secretario de Justicia era William Barr durante la presidencia de Trump.

El entonces candidato demócrata Joe Biden criticó la intervención de Barr y dijo en octubre durante la campaña electoral que no era apropiado que el Departamento interviniera en una batalla judicial en torno a la conducta personal de Trump.

Algunos han dicho que la coherencia del Departamento de Justicia en el caso, incluso después de la derrota electoral de Trump, es prueba de que Biden cumple su promesa de no tratar de ejercer influencia sobre las medidas del Departamento.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo que fue "horrendo" que Trump hubiera violado a su defendida, pero que era "verdaderamente escandaloso que el actual Departamento de Justicia permita a Donald Trump salirse con la suya con una mentira, privando a nuestra clienta de su derecho a la justicia".

"La posición del Departamento no sólo es legalmente equivocada, es moralmente equivocada porque permitiría a los funcionarios federales encubrir su mala conducta sexual al atacar a cualquier mujer que tenga el valor de presentarse", dijo. "Llamar a una mujer a quien uno asaltó 'mentirosa' o 'mujerzuela' o 'no es mi tipo', como hizo Donald Trump no es un acto oficial de un presidente estadounidense".

Por su parte, Carroll dijo en un comunicado que "cuando las mujeres de este país se presentan para exigir que los hombres respondan por atacarlas, el Departamento de Justicia trata de impedir que yo ejerza ese derecho. ¡Estoy furiosa! ¡Estoy ofendida!".