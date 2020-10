Trump no muestra "ningún síntoma" de Covid-19: médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no reportó síntomas de coronavirus y va "extremadamente bien", aseguró su médico, Sean Conley.

En un comunicado, Conley señaló que un equipo de médicos se reunió este martes con el mandatario. "Tuvo una primera noche reposada y hoy no reporta síntomas", explicó.

Sus signos vitales son estables, añadió, "con un nivel de saturación de oxígeno ambulatorio de entre 95% y 97%". En términos generales, resumió, "continúa extraordinariamente bien".

Trump tuiteó esta mañana de martes que se siente "grandioso" y podría dar hoy un mensaje a la nación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami, después de salir ayer lunes del hospital donde estaba ingresado tras dar positivo en los tests de Covid-19.

"Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario, sobre quien su médico personal, Sean Conley, dijo el lunes que aún no estaba fuera de peligro.

"¡SINTIÉNDOME FENOMENAL!", aseguró Trump en un segundo mensaje en la misma red social.

El presidente Donald Trump se trasladó a la Casa Blanca el lunes tras permanecer tres días internado por Covid-19 en un hospital en las afueras de Washington, mientras en Nueva York vuelven a aplicarse restricciones, al igual que en Europa.

Antes de regresar a la casa de gobierno, Trump dijo en un tuit que espera volver "pronto" a la campaña a menos de un mes de las elecciones, y aseguró que se siente "mejor que hace 20 años". "No le tengan miedo a la Covid. No dejen que domine su vida", desafió, desatando críticas.

El presidente había sido trasladado el viernes al hospital Walter Reed, cerca de Washington, y el domingo salió a saludar a sus partidarios reunidos frente al edificio, desde un vehículo y usando mascarilla.

Varios allegados a Trump, incluyendo su esposa Melania, contrajeron el coronavirus y el último caso conocido este lunes es el de la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 209 mil muertes y 7.4 millones de casos. Y tras las restricciones más férreas durante la primavera boreal, han vuelto a imponerse medidas que marcan un retroceso en los desconfinamientos.

En Nueva York, que fue epicentro mundial de la crisis sanitaria, el gobernador Andrew Cuomo anunció este lunes el cierre de las escuelas en nueve barrios neoyorquinos, de Brooklyn y Queens, a partir del martes para intentar impedir una segunda ola de contagios.