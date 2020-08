Trump no tiene principios, no se puede confiar en él, dice su hermana

La hermana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se puede confiar en él y que no tiene principios, reportaron medios estadounidenses.

The Washington Post narró que Maryanne Trump Barry se desempeñaba como jueza federal cuando escuchó a su hermano, sugerir en Fox News: "Tal vez tenga que llevarla a la frontera" en medio de una ola de refugiados que ingresan a Estados Unidos. En ese momento los niños estaban siendo separados de sus padres y colocados en espacios reducidos mientras se prolongaban las audiencias judiciales.

El Post mencionó que Barry dijo: "Todo lo que quiere hacer es apelar a su base". Ella fue grabada en secreto por su sobrina, Mary L. Trump. "No tiene principios. Ninguna. Ninguna. Y su base, me refiero a, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No hagas esto", declaró.

Barry, de 83 años, estaba horrorizada por cómo su hermano, de 74 años, operaba como presidente. "Su maldito tuit y mentiras, oh, Dios mío (...) Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. La mentira". Lamentando "lo que están haciendo con los niños en la frontera", supuso que su hermano "no ha leído mis opiniones sobre inmigración" en los casos judiciales. En un caso, ella reprendió a un juez por no tratar con respeto a un solicitante de asilo. En las semanas transcurridas desde que se publicó el libro revelador de Mary Trump sobre su tío, se le preguntó sobre la fuente de parte de la información, como su acusación de que Trump le pagó a un amigo para que tomara sus exámenes SAT para permitirle transferirse a la Universidad. de Pensilvania.

En ninguna parte del libro dice que grabó conversaciones con su tía. En respuesta a una pregunta del Post, Mary Trump reveló que había grabado 15 horas de conversaciones cara a cara con Barry, en 2018 y 2019, con transcripciones inéditas y extractos de audio, que incluyen intercambios que no están en su libro.

Mary preguntó a Barry sobre lo que el gobernante había logrado por su cuenta. "No lo sé", declaró Barry. "Nada", respondió Mary. "Bueno, tiene cinco quiebras", dijo Barry. (Las empresas de Trump solicitaron seis quiebras corporativas, pero él nunca se declaró en quiebra personal). "Buen punto. Lo logró todo por sí mismo", dijo Mary. "Sí, lo hizo. Sí, lo hizo. No puedes confiar en él", dijo la hermana del mandatario.

Barry nunca ha hablado públicamente sobre desacuerdos con el presidente, y sus comentarios en las grabaciones marcan los comentarios más críticos que se sabe que uno de sus hermanos ha hecho sobre él. Nadie más en la familia, excepto Mary Trump, ha reprendido públicamente al gobernante. El Post mencionó que buscó comentarios sobre las cintas de Barry y funcionarios de la Casa Blanca el viernes y sábado, pero no recibió respuesta. Luego, el sábado por la noche, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que dijo: "Todos los días es otra cosa, a quién le importa. Extraño a mi hermano y seguiré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero los resultados son obvios. ¡Nuestro país pronto será más fuerte que nunca!".

"Es un hombre peligroso"

Mary Trump, de 55 años, está convencida de que su tío, el presidente Donald Trump, es un hombre peligroso, que nunca debió llegar a la presidencia de Estados Unidos. Hace cuatro años, se planteó hablar, pero afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL, "no tenía pruebas de nada de lo que había hecho". Mary Trump también opina que su tío, al que describe como un narcisista, "ya está haciendo trampas" de cara a los comicios, menoscabando el voto por correo, de importancia vital por la pandemia, y poniendo en duda los resultados.