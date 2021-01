Trump pierde otra cuenta; YouTube restringe su canal

Quedan solo unos días para que Joe Biden tome protesta como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el ambiente en ese país todavía mantiene en alerta a las autoridades pues se teme que se organicen nuevas protestas como la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. En ese sentido las redes sociales están tomando medidas extraordinarias y ahora YouTube está eliminando contenido de Donald Trump.

El todavía presidente de Estados Unidos ha estado perdiendo sus cuentas personales en plataformas como Facebook y Twitter debido a que, luego de que sus partidarios tomaron el Capitolio, les pidió que se fueran a casa, pero también los calificó como personas como "muy especiales", lo que se interpretó como una incitación a la violencia.

Ahora YouTube ha eliminado un nuevo video subido a la cuenta del presidente Trump por violar las políticas de contenido de la compañía sobre la incitación a la violencia.

La cuenta también ha recibido un "strike" o una primera advertencia por lo no puede subir nuevo contenido durante al menos una semana. En caso de que la cuenta de Trump continúe compartiendo contenido que viole las políticas de YouTube la empresa le dará una segunda advertencia y una nueva suspensión obligatoria de dos semanas. Si después de ese tiempo hay un tercer desacato a las reglas entonces significaría una prohibición permanente.

Actualmente no está claro exactamente qué video motivó la acción en la cuenta de Trump, o cuál era el material ofensivo. No obstante, el fin de semana en Twitter se difundió un video, publicado originalmente en YouTube, que ya no está disponible, en donde el mandatario decía cosas como "siempre hay un contraataque" y "nuestro viaje apenas comienza".

YouTube se negó a proporcionar detalles específicos sobre el contenido del video que violó sus normas. Solo emitió la siguiente declaración:

"Después de una cuidadosa revisión, y a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia, eliminamos nuevo contenido subido al canal de Donald J. Trump y emitimos una restricción por violar nuestras políticas para incitar a la violencia".

También explicó que, como parte de sus normas, el canal ahora no puede subir nuevos videos o transmisiones en vivo durante un mínimo de siete días, aunque, el periodo podría llegar a extenderse.

La plataforma de videos de Google también eliminó contenido del canal oficial de la Casa Blanca. En específico fueron dos videos los que han dejado de estar disponibles en la página oficial de YouTube de la Casa Blanca, en uno de ellos se podía ver a Donald Trump hablando con algunos periodistas; mientras que en el segundo el mandatario estaba haciendo comentarios sobre el muro fronterizo.

Asimismo se dio a conocer que YouTube también está inhabilitando indefinidamente los comentarios en los videos de Trump debido a "preocupaciones en curso sobre la violencia". De acuerdo con la compañía este tipo de prácticas no son nuevas y ya se han aplicado en otros canales cuando existen "preocupaciones de seguridad encontradas en la sección de comentarios".

Vale la pena recordar que anteriormente YouTube eliminó uno de los videos de Trump en donde hablaba respecto al ataque del Capitolio y también incluía desinformación generalizada sobre los resultados de las elecciones pues YouTube instituyó una nueva política en diciembre pasado que prohibía contenido de cualquier tipo diseñado para difundir información errónea sobre el resultado de las elecciones de 2020 promoviendo teorías falsas sobre votos fraudulentos u otras reclamaciones no verificadas.

Redes sociales en contra de Trump

YouTube no es la única compañía que toma una postura más dura contra el presidente Trump después del ataque al Capitolio y como medida preventiva antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

Twitter, por ejemplo, prohibió las cuentas personales y la de la campaña del aún presidente desde la semana pasada. También informó que ha eliminado miles de tweets que hacen referencia a la teoría de conspiración QAnon.

Facebook inicialmente impidió que Trump publicara en Facebook e Instagram durante 24 horas. Posteriormente Mark Zuckerberg, el CEO de la compañía, anunció medidas aún más estrictas que incluyen suspender indefinidamente las cuentas del presidente durante al menos las próximas semanas. Por otra parte está eliminando todas las publicaciones con la frase "detener el robo" que se utilizó para organizar la protesta de la semana pasada.