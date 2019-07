Trump pone en duda el plan de la NASA de pasar por la Luna para ir a Marte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a expresar este viernes sus dudas respecto a la necesidad de aterrizar en la Luna como paso previo para emprender el viaje a Marte, pese a que la NASA ha insistido en diversas ocasiones en que se trata de un requisito para acometer la misión.



"No es solo cuestión de ir a la Luna y a Marte (...) no sabemos lo que vamos a encontrar en Marte, pero seguro que será un viaje interesante. Y para llegar a Marte hay que aterrizar en la Luna, o eso dicen", dijo el mandatario en un evento celebrado en la Casa Blanca para conmemorar el 50 aniversario de la llegada al satélite.



En el acto estuvieron presentes los astronautas Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, que formaron parte de la tripulación del Apolo XI, así como el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense, Jim Bridenstine.



Bridestine explicó al mandatario que "es necesario estar preparados para pasar una larga temporada en Marte", algo que se pondrá a prueba en la Luna, antes de continuar con la travesía.



No obstante, Trump aprovechó la ocasión para preguntarle a los dos veteranos astronautas qué les parecía la opción de realizar un viaje "directamente" al planeta rojo, una posibilidad que contó con la aprobación de Collins, pero no con la de Aldrin, que tildó a sus dos interlocutores de "impacientes".



"Marte directo", dijo Collins, quien durante la misión del Apolo XI permaneció en el módulo de mando, orbitando alrededor del satélite.



Ignorando el comentario de Aldrin, el mandatario se preguntó asimismo en voz alta y señalando a Collins: "¿quién sabe más que estos tipos?".



En abril de 2017, a los pocos meses de instalarse en la Casa Blanca, Trump ordenó a la NASA acelerar sus planes de exploración espacial, que contemplaban la llegada de humanos a Marte en la década de 2030.



Desde entonces, el mandatario ha dado muestras de no estar convencido de la planificación de la agencia aeroespacial y, el pasado 7 de junio, llegó a recurrir a las redes sociales para criticar públicamente cómo la NASA está gestionando el proyecto.



"Con todo el dinero que estamos gastando, la NASA NO debería estar hablando de ir a la Luna. Eso ya lo hicimos hace 50 años. Deberían centrarse en las cosas mucho mayores que estamos haciendo, incluido Marte (del que la Luna es una parte). ¡Ciencia y Defensa!", escribió en Twitter causando un gran desconcierto.



El responsable de la NASA, no obstante, ha querido siempre quitar hierro al asunto y la semana pasada aseguró, en una entrevista concedida a la cadena CBS, que el mandatario está comprometido con el plan "al cien por cien".