Trump prevé que el coronavirus se vaya "en abril" con la llegada del "calor"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que cree que el brote del coronavirus surgido en China se irá "en abril" debido "al calor", a la vez que aseguró que Estados Unidos está "preparado" para frenar la expansión del virus.



"Mucha gente piensa que se va a ir en abril con el calor. A medida que el calor llega. Normalmente, se irá en abril. Estamos, no obstante, bien preparados", afirmó Trump en un acto en la Casa Blanca junto a gobernadores estatales de EE.UU.



El mandatario señaló que hasta el momento hay once casos que se han confirmado como positivos en el país por el coronovirus y dijo que evolucionan favorablemente.



La Casa Blanca ha prohibido temporalmente la entrada a Estados Unidos de los extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días, y ha anunciado una cuarentena obligatoria de dos semanas a los estadounidenses que hayan visitado la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan.



Los ciudadanos estadounidenses que hayan estado en el resto de China en las últimas dos semanas deberán superar chequeos médicos en los siete únicos aeropuertos del país que reciben aún vuelos desde el país asiático, y se exponen a hasta 14 días de cuarentena en su domicilio para asegurar que no han contraído el virus.



La neumonía de Wuhan, causada por un tipo de coronavirus surgido en esa ciudad china en diciembre, ya ha dejado al menos 908 muertos y 37.198 casos solo en la China continental, según las cifras publicadas este domingo por la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.



Hasta la fecha, todos los decesos menos dos -en Filipinas y Hong Kong- se han producido en la China continental y, aunque una veintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99 % de los infectados.



Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).