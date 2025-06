Trump propone integrar a Rusia y China en el G7

CALGARY, Canadá (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el lunes su participación en la cumbre del G7 dejando entrever que Rusia, e incluso China, deberían formar parte de la organización.

El mandatario indicó que preferiría que el G7 se convirtiera en el G8 o posiblemente incluso en el G9, aunque Rusia y China serían gobiernos notablemente autoritarios dentro de una organización integrada exclusivamente por democracias.

Trump afirmó que fue un "error muy grave" eliminar a Rusia en 2014 después de que se anexó Crimea, un movimiento que precipitó la invasión a gran escala de Moscú en Ucrania en 2022. Los comentarios añadieron una mayor complejidad a los intereses de Trump, quien tiene programado reunirse el martes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para discutir el fin de la guerra.

"Creo que no se tendría una guerra en estos momentos si Rusia estuviera dentro, y no se tendría una guerra en estos momentos si Trump hubiera sido presidente hace cuatro años", declaró Trump. "Expulsaron a Rusia, lo cual afirmé que fue un error muy grave, aunque en ese entonces no estaba en la política".

Trump añadió que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "ya no está en la mesa, por lo que la vida se vuelve más complicada".

Cuando se le preguntó si también debería añadirse a China, Trump respondió: "No es una mala idea. No me importa si alguien quiere que solo entre China".

El mandatario estadounidense señaló que es importante que los líderes mundiales puedan hablar entre ellos durante las cumbres.

"Putin me habla. No habla con nadie más", comentó Trump. "No quiere hablar porque se sintió muy insultado cuando lo expulsaron del G8, como lo estaría yo, o como lo estarían ustedes, como lo estaría cualquiera".

Trump habló con los reporteros después de reunirse con el primer ministro canadiense Mark Carney, anfitrión de la cumbre en Kananaskis.

El presidente de Estados Unidos ha impuesto importantes aranceles a decenas de países, y los miembros del G7 también intentan abordar la escalada en el conflicto entre Israel e Irán sobre las ambiciones nucleares de Teherán. Pero Carney intentó halagar a Trump, señalando que el G7 estaría sin rumbo sin Estados Unidos.

"El G7 no es nada sin el liderazgo de Estados Unidos", subrayó Carney.