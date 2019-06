Trump rechaza haber llamado "desagradabe" a duquesa de Sussex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó de nuevo polémica en la víspera de su segundo viaje a Reino Unido, al sugerir cómo debe ser la salida británica de la Unión Europea (UE) y rechazar que hubiera dado una opinión negativa sobre la duquesa de Sussex.

El mandatario, cuya primera visita al país europeo ocurrió en julio de 2018, sugirió al saliente gobierno de la primera ministra Theresa May que envíe al nacionalista Nigel Farage a las negociaciones con la UE sobre el Brexit.

Además, consideró que Reino Unido debería estar preparado para abandonar el eurogrupo sin un acuerdo tras el fracaso en sus demandas en las negociaciones de los últimos dos años, en declaraciones que publicó este domingo The Sun tras entrevistarlo en días pasados en la Oficina Oval en Washington.

Sin embargo, la declaración de que Meghan Markle, duqesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión del trono británico, era "desagradable", es la que ha acaparado la atención mediática.

En la entrevista el mandatario fue cuestionado por el rotativo respecto a que la duquesa de Sussex "no fue tan amable" con él durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. "No lo sabía. ¿Qué puedo decir? No sabía que ella era desagradable", señaló de acuerdo al diario.

Pero en su cuenta de Twitter rechazó haber empleado ese calificativo, a pesar de que el diario tiene el video de la entrevista, el cual está accesible desde su sitio electrónico.

También había considerado como "error" no involucrar a Farage en las negociaciones sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario, ya que el líder del partido Brexit tenía "mucho que ofrecer".

"Me gusta mucho Nigel, tiene mucho que ofrecer. Es una persona muy inteligente, aunque no le van a incluir (en las negociaciones). Piensa en lo bien que harían si lo hiciesen, lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta", añadió.

Durante la entrevista al rotativo, Trump también señaló que el próximo primer ministro británico debería negarse a pagar los más de 40 mil millones de euros (50 mil millones de dolares) de la factura de su salida de la UE y solo terminar sin más su relación con el bloque comunitario.

Trump, quien este lunes tiene previsto reunirse con la reina Isabel II y después con la saliente primera ministra, destacó que haría "todo lo posible" para asegurar un acuerdo de libre comercio entre su país y el Reino Unido en menos de un año tras la salida británica de la mancomunidad.

"Sería muy, muy beneficioso para el Reino Unido. Una ventaja tremenda", señaló el presidente estadunidense sobre el acuerdo comercial, al añadir que "una de las ventajas del Brexit es el hecho de que ahora podrán negociar con la que es de lejos la economía número uno del mundo".

El mandatario estadunidense iniciará este lunes una visita de Estado a Reino Unido de tres días, durante la cual tiene previsto reunirse con la reina Isabel II y con la primera ministra.

El próximo miércoles participará en una ceremonia oficial en la localidad costera de Portsmouth, para conmemorar el 75 Aniversario del desembarco aliado en Europa en la Segunda Guerra Mundial, antes de partir por la noche hacia Francia para continuar con su gira.