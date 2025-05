Trump rechaza que sea un "cobarde" por sus cambios constantes en las amenazas de aranceles

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump quiere que el mundo sepa que no es un "cobarde" sólo porque ha dado marcha atrás en varias ocasiones a sus amenazas de altos aranceles.

La tendencia del presidente de imponer impuestos de importación extremadamente altos y luego retroceder ha creado lo que se conoce como el comercio "TACO", un acrónimo acuñado por Robert Armstrong de The Financial Times que significa "Trump Always Chickens Out" (Trump Siempre Se Acobarda). Los mercados generalmente se venden cuando Trump hace sus amenazas de aranceles y luego se recuperan después de que retrocede.

Trump se mostró visiblemente ofendido cuando se le preguntó sobre la frase el miércoles y rechazó la idea de que se está "acobardando". Añadió que la pregunta del reportero era "desagradable".

"¿Llamas a eso acobardarse?", dijo Trump. "Se llama negociación", afirmó y agregó que establece un "número ridículamente alto y bajo un poco, ya sabes, un poco" hasta que la cifra sea más razonable.

Trump defendió su enfoque de aumentar las tasas arancelarias al 145% sobre los productos chinos, solo para retroceder al 30% durante 90 días de negociaciones. De manera similar, la semana pasada amenazó con imponer un impuesto del 50% sobre los productos de la Unión Europea a partir de junio, solo para retrasar el aumento de aranceles hasta el 9 de julio para que puedan ocurrir negociaciones mientras se sigue cobrando el arancel base del 10%. Dramas similares se han desarrollado sobre automóviles, electrónicos y los aranceles universales que Trump anunció el 2 de abril que se basaron en parte en déficits comerciales individuales con otros países.

En cada caso, Trump generalmente llevó al mercado de valores a una montaña rusa. Los inversores vendieron cuando se anunciaron las amenazas de aranceles, ya que implicaban un crecimiento económico más lento y precios más altos, lo que perjudicaría las ganancias de las empresas. Las acciones luego se recuperaron después de que Trump retrocedió.

Hasta la tarde del miércoles, el índice S&P 500 había subido ligeramente en lo que va del año. Pero el índice había bajado hasta un 15% en el año el ocho de abril, un reflejo de la volatilidad que las cambiantes políticas de Trump han creado.

Dijo que ese enfoque ha llevado a 14 billones de dólares en nuevas inversiones en Estados Unidos, una cifra que parece ser artificialmente alta y no ha sido completamente verificada por los datos económicos.

"Nunca digas lo que dijiste", comentó Trump con respecto a la noción de que se acobarda. "Para mí, esa es la pregunta más desagradable".

Trump señaló que los funcionarios de la UE no estarían negociando si no fuera por su arancel del 50%, diciendo que generalmente tiene el problema opuesto de ser "demasiado duro".