Trump revisa recomendaciones sobre política de FIV prometidas en orden ejecutiva

CHICAGO (AP) — Días después de una explosión fuera de una clínica de fertilidad en el sur de California, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la administración de Trump está revisando una lista de recomendaciones para ampliar el acceso a la fertilización in vitro.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en febrero solicitando formas de proteger el acceso y reducir "agresivamente" los "costos de bolsillo y del plan de salud para el tratamiento de FIV". El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que el Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca redactó la lista de recomendaciones en los últimos 90 días.

"Esta es una prioridad clave para el presidente Trump, y el Consejo de Política Doméstica ha completado sus recomendaciones", afirmó Desai en un comunicado a The Associated Press. No ofreció detalles adicionales sobre cuándo se publicarían las recomendaciones o un plan, ni dio detalles sobre el contenido del informe.

El informe fue enviado al presidente días después de que una explosión dañara parte de una clínica de fertilidad en Palm Springs. El FBI cree que un hombre de 25 años fue responsable de la explosión, y las autoridades dijeron que sus escritos sugieren que tenía opiniones antinatalistas que incluyen la creencia de que es moralmente incorrecto que las personas traigan niños al mundo. Los investigadores han calificado el ataque como un acto de terrorismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La explosión atrajo nuevamente la atención sobre el tratamiento de fertilidad común FIV después de que se convirtiera en un importante tema de debate político durante la carrera presidencial de Estados Unidos en 2024.

El doctor Brian Levine, endocrinólogo reproductivo y especialista en FIV de la ciudad de Nueva York, declaró que espera que el informe de la Casa Blanca contenga recomendaciones para los estados y llame a expandir la cobertura de FIV para miembros del ejército y empleados del gobierno federal.

"Como médico de fertilidad que ha estado practicando durante los últimos 13 años, no creo haber tenido nunca este nivel de entusiasmo por lo que el gobierno va a hacer", expresó. "Por primera vez en mi carrera, la FIV es una prioridad en los niveles más altos del gobierno. Esto señala a los pacientes que finalmente nuestra voz está siendo escuchada. Ambos partidos están reconociendo el problema que tenemos en este país con el acceso a la FIV".

Trump pidió cobertura universal del tratamiento de FIV mientras estaba en campaña, después de que sus nominados a la Corte Suprema ayudaran a anular el fallo que consagraba el derecho constitucional al aborto. Esa decisión de 2022 ha llevado a una ola de restricciones en estados liderados por republicanos, incluidos algunos que han amenazado el acceso a la FIV al intentar definir la vida como comenzando en la concepción.

Durante su campaña, Trump prometió hacer que el tratamiento de fertilidad fuera gratuito para las mujeres, pero no dio detalles sobre cómo financiaría su plan o cómo funcionaría exactamente. Los grupos a favor del derecho al aborto respondieron que la FIV no estaría amenazada si no fuera por la anulación del derecho al aborto, algo de lo que Trump se ha enorgullecido.

Los costos de la FIV varían, pero oscilan entre aproximadamente 12,000 y 25,000 dólares por ciclo, y las personas a menudo necesitan más de un ciclo. La cobertura del seguro puede ser irregular. Algunos planes lo cubren, algunos lo cubren parcialmente y algunos no lo cubren en absoluto.

La mayoría de los estadounidenses quieren que el acceso a la FIV esté protegido. El año pasado, una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos encontró que aproximadamente seis de cada 10 adultos en Estados Unidos apoyan eso.

La postura de Trump sobre la FIV lo ha puesto en desacuerdo con las acciones de gran parte de su propio partido. Mientras Trump ha afirmado que el Partido Republicano ha sido un "líder" en la FIV, muchos republicanos lidian con la tensión entre el apoyo al procedimiento y las leyes aprobadas por su propio partido que otorgan personalidad jurídica no solo a los fetos, sino a cualquier embrión que se destruya en el proceso de FIV.

Los esfuerzos del Partido Republicano por asegurar que es receptivo a la FIV también han sido socavados por legisladores estatales, tribunales dominados por republicanos y líderes antiaborto dentro de las filas del partido, así como por la oposición a los intentos legislativos de proteger el acceso a la FIV.

Mini Timmaraju, directora ejecutiva y presidenta de la organización nacional por los derechos al aborto Reproductive Freedom for All, calificó los comentarios de Trump sobre la FIV como "palabrería".

"Lo único que Trump ha hecho es llenar su administración de extremistas, restringir el acceso a la atención reproductiva e implementar el peligroso plan Proyecto 2025, que amenazaría el acceso a la FIV en todo el país", manifestó.