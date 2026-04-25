Trump sanciona a refinería en China

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones económicas a una importante refinería de petróleo con sede en China ya unas 40 empresas navieras y buques tanque que han intervenido en el transporte de petróleo iraní.

Las sanciones, que expulsan a las empresas del sistema financiero de Estados Unidos y castigan a cualquiera que haga negocios con ellas, se producen apenas unas semanas antes de que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reúnan en China.

Entre las empresas sancionadas el viernes figura la instalación de Hengli Petrochemical en la ciudad portuaria de Dalian, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 400.000 barriles de crudo al día, lo que la convierte en una de las mayores refinerías independientes de China.

China es el mayor comprador de petróleo iraní: importaba entre el 80% y el 90% del petróleo de ese país antes de que estallara la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó el viernes que su agencia "seguirá presionando la red de buques, intermediarios y compradores de la que depende Irán para transportar su petróleo a los mercados globales".