Trump se compara con George Washington durante anuncio de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó su candidatura a las elecciones de Estados Unidos en 2020 desde Orlando, en donde busca reelegirse por otro periodo de 4 años.

Tras comenzar su discurso recordando su inocencia tras la investigación de presunta injerencia rusa tras las elecciones de 2016, Trump atacó el gobierno de Barack Obama por no "hacer competitivo" a EU durante su gestión.

"Sólo una persona tenía mejor porcentaje de efectividad que yo, y fue George Washington. Él tenía 100% de efectividad (gobernando), yo nunca lo lograré, haga lo que haga", señaló Trump ante los asistentes a su mitin en Florida.

"Estamos construyendo el muro a lo largo de 400 millas. Estará listo para el próximo año. Ellos (demócratas) lo prometieron hace 4 años, hace 6 años, pero no hicieron nada. Si dejáramos entrar a esas caravanas, este país sería un desastre", afirmó el mandatario, luego de decir que a partir de la próxima semana comenzará a deportar a miles de migrantes a sus países de origen.

"Será mucho más caro, mejor, más alto, más fuerte y más caro", aseguró.

Asimismo, el mandatario se burló de Hillary Clinton, su rival demócrata durante la elección de 2016, a quien señaló de haber eliminado 33 mil correos electrónicos que, presuntamente, contenían información sobre la presunta injerencia rusa.

"Lo hicimos una vez, y esta vez, vamos a terminar el trabajo", aseguró Trump. "Esta vez será más fácil, con nuestras regulaciones, con todas las cosas distintas, sin el Obama Care, una de las peores cosas que nos han pasado, por eso oficializo mi segunda candidatura para ser presidente de EU", agregó ante el júbilo de los asistentes, quienes vitoreaban su slogan de campaña: "Make America Great Again".

También se refirió a los tratados de comercio con China, Canadá y México: "buscamos el mejor trato, o no habrá trato".