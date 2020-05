Trump se solidariza con Biden por acusación de abuso y espera que sea "falsa"

Washington, EEUU (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó este viernes su solidaridad con el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, por la acusación de abuso sexual que pesa sobre él y confió en que sea "falsa", al recordar que a él también le señalaron al menos 26 mujeres y no ocurrió nada.



En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump se refirió a la acusación de Tara Reade, que asegura que Biden abusó sexualmente de ella cuando trabajaba para él en el Senado en 1993, algo que ha negado el ahora favorito en la carrera demócrata y exvicepresidente de EE.UU.

"No sé si es falsa o no (la acusación de Reade). Joe (Biden) va a tener que ser capaz de probar lo que tenga que probar, o ella tendrá que probarlo; pero es una batalla que él tiene que librar", opinó Trump.

"Yo he recibido muchas acusaciones falsas hechas contra mí. Muchas. Quizá sea una acusación falsa. Francamente, espero que lo sea, por su bien", añadió el mandatario.

Al menos 26 mujeres han acusado a Trump de abusos que van desde besos no deseados a una violación en un probador de un centro comercial, denunciada el año por la columnista E. Jean Carroll en un libro.

Trump ha negado categóricamente todas esas denuncias, que en su mayoría surgieron durante la campaña electoral de 2016 pero no impidieron su elección como presidente, y durante su mandato no ha dudado en defender a varios hombres acusados de delitos sexuales, incluido el juez que nominó para el Supremo, Brett Kavanaugh.

Ese historial no ha evitado que su campaña de reelección airee la denuncia de Reade y acuse a los medios de intentar ocultarla, pero el propio Trump ha evitado criticar demasiado a Biden por ello, consciente de las denuncias que pesan sobre él.

Reade, la mujer que asegura que Biden abusó sexualmente de ella, dijo este jueves que el exvicepresidente debería retirarse de la carrera demócrata para disputarle la Presidencia a Trump en las elecciones de noviembre, en la que ya no tiene rivales.

Según Reade, Biden y ella estaban solos en un edificio de oficinas del Senado cuando el entonces senador la acorraló contra una pared, la manoseó por debajo de la ropa y la penetró con sus dedos.

Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), negó esas alegaciones hace una semana, al afirmar que eso "nunca, nunca sucedió".

El virtual rival de Trump en las elecciones pidió también que se busque en los archivos del Senado cualquier registro de una denuncia o una queja que Reade hubiera presentado entonces sobre esas alegaciones, que la mujer divulgó después de que Biden anunciara sus aspiraciones electorales.

La de Reade no es la primera acusación contra Biden, aunque sí la más grave: el año pasado, ocho mujeres acusaron al exvicepresidente de tocamientos, besos o abrazos inapropiados.

El tema ha generado un intenso debate en el movimiento Me Too, y varias periodistas que indagaron en el tema en el New York Times y Vox afirmaron que no consiguieron corroborar la denuncia de Reade y que, cuando hablaron con ella el año pasado, no mencionó el supuesto incidente de penetración digital en el Senado.