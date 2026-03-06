Trump sustituye a Kristi Noem
El senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, será su reemplazo
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sustituyó este jueves a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.
"La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.
Poco después del anuncio, Noem agradeció al mandatario por la nueva responsabilidad donde, aseguró, podrá "aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional forjadas durante los últimos 13 meses" como secretaria del DHS.
"Gracias presidente Trump por nombrarme enviada especial para el Escudo de las Américas. El secretario (de Estado, Marco) Rubio y el secretario (de Guerra, Pete) Hegseth son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han traído drogas a nuestra nación", escribió en X.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de "terrorismo doméstico" sin tener pruebas al respecto.
no te pierdas estas noticias
Departamento de Justicia EE.UU publica archivos adicionales de Jeffrey Epstein
AP
La divulgación de archivos genera controversia y cuestionamientos sobre la gestión de la secretaria de Justicia Pam Bondi.
Estados Unidos e Israel atacan objetivos militares en Irán
AP
Altos mandos y bases de la Guardia Revolucionaria han sido blanco principal.
AutoFlight realiza vuelo demostración de taxi volador Matrix en Kunshan
AP
Aunque el taxi volador aún es prototipo, AutoFlight avanza en certificaciones para operar en China próximamente.