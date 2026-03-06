Trump sustituye a Kristi Noem

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sustituyó este jueves a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

"La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Poco después del anuncio, Noem agradeció al mandatario por la nueva responsabilidad donde, aseguró, podrá "aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional forjadas durante los últimos 13 meses" como secretaria del DHS.

"Gracias presidente Trump por nombrarme enviada especial para el Escudo de las Américas. El secretario (de Estado, Marco) Rubio y el secretario (de Guerra, Pete) Hegseth son líderes increíbles y espero trabajar estrechamente con ellos para desmantelar los cárteles que han traído drogas a nuestra nación", escribió en X.

La exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de "terrorismo doméstico" sin tener pruebas al respecto.