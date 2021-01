Trump y Pence se reúnen y se comprometen a seguir trabajando juntos

El presidente saliente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence se reunieron la tarde de este lunes en la Oficina Oval de la Casa Blanca y se comprometieron a seguir trabajando juntos los días restantes de gestión, de acuerdo con un alto funcionario de la administración.

Se trató de la primera reunión desde que Pence desafió los deseos de Trump y certificó, como le correspondía hacer en su rol de presidente del Senado, la victoria de Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.

El funcionario, citado por medios estadounidenses, dijo que Trump y Biden "tuvieron una buena conversación, discutieron la semana por venir y reflexionaron sobre los logros de cuatro años de administración" que están por culminar, el 20 de enero, con el traspaso del poder.

Trump había expresado su enojo porque Pence no le hizo caso en su idea de revertir el resultado de las elecciones. El 6 de enero, el mandatario encabezó un mitin criticando a los "débiles" republicanos y llamando a la gente a ir al Capitolio.

Sus simpatizantes irrumpieron en el recinto, que sesionaba para contar los votos electorales y confirmar la victoria de BIden. Cinco personas perdieron la vida en los hechos.

Tras un par de horas de suspensión, la sesión se reanudó y Pence declaró que "la violencia nunca ganará". Finalmente, confirmó que Biden será presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero.

Desde entonces, Trump y Pence no se veían, y los demócratas han reclamado al vicepresidente que invoque la Enmienda 25 para declarar a Trump incapaz de seguir ejerciendo el cargo.

Pero a decir por lo que ocurrió en la reunión, eso no sucederá. Pence y Trump se habrían comprometido a "seguir trabajando juntos en nombre del país los días que les quedan de gestión", según señaló el funcionario.