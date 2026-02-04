Trump y Xi Jinping dialogan sobre situación en Irán y comercio internacional

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo que él y el presidente chino Xi Jinping discutieron la situación en Irán durante una llamada de amplio alcance, mientras Estados Unidos presiona a Beijing y a otros para aislar a Teherán.

Trump expresó que los dos líderes también abordaron una amplia gama de otros temas críticos en la relación entre Estados Unidos y China, incluyendo el comercio y Taiwán, así como sus planes para visitar Beijing en abril.

"La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos nos damos cuenta de lo importante que es mantenerla así", declaró Trump en redes sociales sobre la llamada .

El gobierno chino, en un resumen de la llamada, indicó que los dos líderes hablaron sobre las cumbres que ambas naciones albergarán en el próximo año y que presentan oportunidades para que los dos líderes se reúnan. Sin embargo, la declaración china no mencionó la visita a Beijing que Trump tiene planeada para abril.

China también dejó claro que no tiene intención de alejarse de sus planes de reunificarse con Taiwán, una isla democrática y autónoma que opera independientemente de la China continental aunque Beijing la reclama como su propio territorio.

"China nunca permitirá que Taiwán se separe", dice la declaración china.

Trump, quien sigue considerando la posibilidad de tomar acciones militares contra Irán, anunció el mes pasado en una publicación en redes sociales que impondría un impuesto del 25% a las importaciones de países que hagan negocios con Irán.

Años de sanciones dirigidas a detener el programa nuclear de Irán han dejado al país aislado. Sin embargo, Teherán aún realizó casi 125.000 millones de dólares en comercio internacional en 2024, incluyendo 32.000 millones de dólares con China, 28.000 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos y 17.000 millones de dólares con Turquía, según la Organización Mundial del Comercio.

Por separado, Xi también habló el miércoles con el presidente ruso Vladímir Putin.

El compromiso de Xi con Trump y Putin se produce cuando el último pacto de armas nucleares restante entre Rusia y Estados Unidos — conocido como el tratado New START — expira el jueves, eliminando todo límite a los dos mayores arsenales atómicos del mundo por primera vez en más de medio siglo.

Trump, un republicano, ha indicado que le gustaría mantener límites en las armas nucleares, pero quiere involucrar a China en un posible nuevo tratado.

"En realidad, siento firmemente que si vamos a hacerlo, creo que China debería ser miembro de la extensión", dijo Trump al New York Times el mes pasado. "China debería ser parte del acuerdo".