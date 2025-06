Turista destruye silla de cristales Swarovski en museo de Verona

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El museo italiano denunció públicamente el acto, ocurrido mientras el personal de vigilancia no estaba presente. El objeto, una silla decorativa creada por el artista Nicola Bolla, y desató un debate sobre la falta de respeto hacia el arte.

Una visita turística a un museo terminó en desastre cuando un hombre decidió sentarse sobre una delicada silla decorativa creada con cristales Swarovski, diseñada exclusivamente como una pieza artística de exhibición.

El incidente ocurrió en el Palazzo Maffei, un prestigioso museo en la ciudad italiana de Verona, reconocido por albergar obras de artistas como Picasso, Magritte y Hokusai.

La silla en cuestión, llamada Van Gogh Chair, fue realizada por el artista italiano Nicola Bolla. Inspirada en la célebre pintura El dormitorio, del pintor neerlandés Vincent van Gogh, la obra estaba compuesta por miles de cristales tallados que, al romperse, causaron la destrucción casi total de la pieza.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del museo y difundido por la propia institución a través de un video. En las imágenes se observa cómo el visitante espera a que el personal de seguridad se aleje para luego sentarse con naturalidad sobre la obra, mientras una mujer —posiblemente su acompañante— le toma una fotografía. Segundos después, la estructura colapsa bajo su peso.

Reacción del museo: "El arte se protege, no se utiliza"

Tras el accidente, el museo emitió un comunicado en el que calificó el comportamiento de los turistas como "irrespetuoso y perjudicial para la integridad de la obra". La directora del Palazzo Maffei, Vanessa Carlon, lamentó el suceso y aseguró que este tipo de actos representan "la peor pesadilla para cualquier institución cultural".

Aunque el museo no reveló la identidad de los responsables, se sabe que ambos abandonaron el lugar luego del incidente. Hasta ahora, las autoridades italianas no han confirmado si han sido localizados o si enfrentarán consecuencias legales. No obstante, el valor estimado de la obra supera los 43,000 euros, lo que podría implicar una sanción considerable en caso de que se interpongan cargos.

En Italia, el daño a bienes culturales puede derivar en sanciones tanto civiles como penales, conforme al Código del Patrimonio Cultural de ese país. El museo declaró que evalúa emprender acciones legales.

Restauración, advertencia pública y campaña de concienciación

Gracias a la rápida intervención del equipo de restauración y conservación del museo, la silla pudo ser reconstruida en pocos días. No obstante, el daño simbólico —y mediático— ya estaba hecho.

La institución aprovechó el suceso para lanzar una campaña de concienciación sobre el valor del patrimonio artístico y la necesidad de respetar las normas en espacios culturales. A partir de ahora, se reforzarán las medidas de seguridad en las salas de exhibición y se colocarán señalamientos más visibles que adviertan a los visitantes sobre las piezas que no deben tocarse.

"La interacción con el arte requiere algo más que curiosidad: exige respeto y sensibilidad", apuntó el museo en un mensaje difundido por redes sociales.

Este episodio no es un hecho aislado. Según datos del International Council of Museums (ICOM), entre 2018 y 2023 se registraron más de 180 incidentes a nivel global relacionados con daños a obras de arte ocasionados por visitantes, de los cuales al menos un 27% fueron consecuencia de intentos de tomarse fotografías o selfies.

Casos similares han ocurrido en museos de todo el mundo, desde esculturas rotas hasta instalaciones derribadas accidentalmente. La obsesión por capturar imágenes para redes sociales ha sido señalada como uno de los factores detrás de este tipo de comportamientos.